Covid, in Sicilia 300 nuovi casi: positivi 3 tamponi su 100, c'è una nuova vittima

Sull'Isola, seconda regione per numero di contagi, nonostante la domenica effettuati 9.500 test. Continua il trend che vede in lieve aumento i posti letto occupati in ospedale, 23 le persone in terapia intensiva