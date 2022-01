Covid, in Sicilia oltre ottomila nuovi casi (632 nell'Agrigentino): ricoverati in calo per il secondo giorno di fila

Per il secondo giorno di fila in Sicilia scende il numero dei posti letto occupati dai malati Covid: da 1.392 si passa a 1.389, mentre le terapie intensive restano stabili a 170 con 11 nuovi ingressi. Resta alto invece il numero delle vittime, dopo le 72 comunicate ieri, oggi nel bollettino sono stati comunicati altri 43 morti: tutti deceduti dal 16 al 19 gennaio.

I nuovi casi sono 8.133 su 46.517 tamponi processati, con un tasso di positività del 17%. I guariti sono 1.426, e gli attuali positivi sono 190.802 (+6.664). A Palermo e provincia sono 2.243 i nuovi casi. Mentre per quanto riguarda le altre province: Catania 1.623, Messina 586, Siracusa 935, Trapani 445, Agrigento 632, Ragusa 896, Caltanissetta 590, Enna 183.

Il Covid in Italia

Sono 192.320 i nuovi casi Covid e 380 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. Sono 1.181.889 i tamponi Covid effettuati in più nelle ultime 24 ore e il tasso di positività è del 16,3%. I ricoverati sono 52 in più di ieri, per un totale di 19.500 persone mentre in terapia intensiva si registra un lieve calo del ricoveri (-27) per un totale di 1.688 ricoverati con 134 ingressi del giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 142.205. Il totale degli attualmente positivi è di 2.626.590 persone mentre 2.605.402 sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 19 gennaio 2022