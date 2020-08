Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: 45 nuovi casi, uno nell'Agrigentino

Boom di contagi da Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sull'Isola si sono registrati 45 nuovi casi (10 in provincia di Palermo) su 2.859 tamponi processati. I casi totali riscontrati dall'inizio della pandemia si avvicinano a quota quattromila: 3.838 per la precisione. Secondo il bollettino diramato dal ministero della salute relativo a oggi (19 agosto) sull'Isola ci sono attualmente 766 positivi (+44 rispetto a ieri).

Se da un lato c'è una persona ricoverata in meno rispetto a ieri (totale 53), si registrano due pazienti in più in terapia intensiva (8 in totale). Sono 705 invece quelli in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. La buona notizia è che per il terzo giorno non si registrano decessi. Quella meno buona è che c'è un solo guarito in più rispetto a ieri.

La provincia con più nuovi casi è quella di Catania (23), seguita appunto da Palermo (10), Ragusa (7), Messina (2) e Siracusa, Agrigento e Trapani con un caso ciascuno. Nessun nuovo contagio a Caltanissetta ed Enna.

La situazione in Italia

Sono 642 i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Sanità. Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia quindi sale a 255.278. Sette morti in più nell'ultimo bollettino, per un totale di 35.412. Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 66, contro i 58 di ieri. Gli attualmente positivi di cui si ha certezza sono 15.360.

Attualmente positivi: 15.360

Deceduti: 35.412 (+7, +0,02%)

Dimessi/Guariti: 204.506 (+364, +0,18%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 66 (+8)

Tamponi: 7.713.154 (+71.095)

Totale casi: 255.278 (+642, +0,25%)