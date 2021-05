Covid, 411 nuovi casi in Sicilia (34 in provincia) tasso di positività crolla all'1,6%

Continua il trend che vede il costante discesa il numero di posti letto occupati in ospedale e dei pazienti in terapia intensiva (un solo nuovo ingresso). 22 le vittime

Dopo il weekend il numero di tamponi torna ad alzarsi, ma i nuovi contagi restano comunque contenuti. In Sicilia sono 411 i nuovi casi su 24.390 test processati, con un tasso di positività che crolla all'1,6%. Torna su invece il numero delle vittime, che secondo il bollettino del ministero della Salute sono 22. Mentre si mantiene costante il trend che vede in netta discesa il numero di posti letto occupati in ospedale e dei pazienti in terapia intensiva, dove dopo lo 0 di ieri si registra un solo nuovo ingresso.

I ricoveri ordinari sono dunque 786 (-22 rispetto a ieri), mentre in area critica ci sono 108 persone (-4). I guariti sono 792, mentre gli attuali positivi sono 16.293 (-403). In isolamento domiciliare restano 15.399. Catania la provincia con più nuovi casi (157), poi Palermo (85), Messina (49), Siracusa (7), Trapani (52), Ragusa (20), Caltanissetta (6), Agrigento (34), Enna (1).

La situazione nel resto d'Italia

Nel resto d'Italia si registrano 201 morti e 4.452 contagi su 262.864 tamponi. I pazienti in terapia in terapia intensiva sono 1.689 (-65 rispetto a ieri) mentre quelli ricoverati con sintomi sono 11.539 (-485). Gli attualmente positivi in Italia sono 315.308 (-7.583), mentre i dimessi o guariti sono 3.727.220 (+11.831).

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 18 maggio