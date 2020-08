Coronavirus, 13 i nuovi positivi in Sicilia: due ricoverati in più, stabili le terapie intensive

Nonostante un incremento di tamponi processati rispetto a ieri (2.406), i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia anche oggi restano contenuti: secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute si registra un +13 (ieri erano 14). Di questi nuovi contagiati solo per due persone c'è stato bisogno di cure in ospedale, con un totale di ricoverati che passa da 54 a 56. Stabili i pazienti in terapia intensiva (6). Non c'è nessuna nuova vittima.

I casi totali sull'Isola dall'inizio dell'emergenza diventano quindi 3.793: di questi 2.785 sono guariti (+9 rispetto a ieri), mentre 662 si trovano in isolamento domiciliare. In totale dunque gli attuali positivi sull'Isola sono 722.

Nessuno di questi nuovi tredici casi è stato registrato in provincia Agrigento, né di Palermo, dove per il secondo giorno consecutivo non ci sono nuovi contagi. Invece 4 sono nella provincia di Catania (che resta sempre la più colpita della Sicilia), 4 a Ragusa, 3 a Messina, uno a Enna e uno a Caltanissetta.

La situazione in Italia

Oggi sono stati registrati 403 nuovi casi di Covid-19 contro i 320 di ieri. Un aumento che in realtà non sorprende visto che negli ultimi due giorni il numero dei tamponi analizzati era stato piuttosto basso. Oggi invece sono stati analizzati oltre 53 mila tamponi, un dato che si potrebbe definire nella media.

Il numero dei positivi rispetto a ieri è ovviamente aumentato, c'era da aspettarselo, ma non in maniera vertiginosa come alcuni temevano. L'altra buona notizia è che il dato delle terapia intensive (58) è rimasto stabile dopo alcuni giorni in lieve, ma costante, aumento. Non proprio positivo invece il dato dei ricoverati con sintomi che aumenta di 33 unità rispetto a ieri. Ad ogni modo va rimarcato il fatto che negli ospedali siamo decisamente lontani dall'emergenza affrontata a marzo e aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Totale casi: 254.636 (+403)

Attualmente positivi: 15.089

Deceduti: 35.495 (+5)

Dimessi/Guariti: 204.142 (+174)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 58 (stabile)

Ricoverati con sintomi: 843 (+33)

Tamponi: 53.976 (ieri 30.666)