Coronavirus, il bollettino dell'Asp: altri 5 ricoveri, 47 positivi e una nuova vittima

Una nuova vittima - e per Siculiana è la seconda da quando è scoppiata la pandemia - porta il totale degli agrigentini che hanno perso la vita a 160. Ma anche 5 nuovi ricoveri e il numero delle persone ospedalizzate sale a ben 41 e poi altri 47 positivi al Covid-19, riscontrati con i 492 tamponi eseguiti nella giornata di ieri. Ed ancora 13 guariti. Questi i dati principali del bollettino dell'Asp di ieri, diramato in tarda serata.

I ricoveri

Sono 33 gli agrigentini in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, ben 23 sono ricoverati al "San Giovanni di Dio" e 10 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Salgono a 5 (+2 rispetto alle precedenti 24 ore) le persone in Terapia intensiva: 4 sono all'ospedale di Agrigento, uno in quello di Sciacca. Tre invece gli agrigentini sistemati in lowcare.

L'andamento

Agrigento è arrivata - stando al report dei dati di sorveglianza sanitaria di ieri dell'Asp - a 91 attualmente contagiati (il giorno prima erano 85), di cui 7 immigrati ospiti in una struttura d'accoglienza. Ben 13 sono rimasti i positivi nella piccola ad Alessandria della Rocca; così ad Aragona sono rimasti 22; a Bivona 7, a Burgio 2, a Calamonaci 10; a Caltabellotta 13, a Camastra, 18; a Cammarata 2; a Campobello di Licata 6 (+1). A Canicattì sono saliti a 31 i contagiati (il giorno prima erano 23); Casteltermini è ferma a 7 casi; Castrofilippo a 1, Cattolica resta a 0, Cianciana è ferma a 15 positivi in trattamento; Favara è a 40 (+4); Joppolo Giancaxio, 2; Licata, 10; Lucca Sicula 4; Menfi 1; Montallegro 2 (-1) casi; Montevago, 4; Naro è Covid free, Palma di Montechiaro è a 57 (+5) casi; Porto Empedocle è a 24 (+3) casi; Racalmuto è tornato ad avere 1 contagiato (ieri era Covid free); Raffadali, 95 (+4) casi; Ravanusa, 3 (+1); Realmonte, 1; Ribera, 71 (+11); Sambuca di Sicilia è Covid-free; San Biagio Platani, 2; San Giovanni Gemini, 5; Sant'Angelo Muxaro, 6; Santa Elisabetta, 7; Santa Margherita di Belice, 3, Santo Stefano di Quisquina, 2 (-1); Sciacca, 106 (-6); Siculiana 34 (-1) casi (22 sono da attribuire a migranti ospitati dal Villa Sikania) e Villafranca Sicula a 10 casi. Sulle navi d'accoglienza ci sono, stando al report dell'Asp, 69 migranti positivi.