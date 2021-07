Coronavirus, in Sicilia salgono ancora i positivi: superati i 400 casi giornalieri (50 nell'Agrigentino) ma nessun morto

Sono 431 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale 13.176 tamponi processati (ieri erano 9.583), con il tasso di positività che scende dal 4 al 3,3%. Zero i morti.

Questi i dati salienti che emergono dal consueto bollettino quotidiano del ministero della Salute. L'Isola è al terzo posto a livello nazionale per i nuovi contagi giornalieri, dietro la Lazio e Lombardia. In una settimana i casi sono più che raddoppiati (+124%) rispetto a sabato scorso quando se ne registravano 192.

Gli attuali positivi sono 4.787 con un aumento di altri 378 casi. I guariti sono 53, per un totale di 224.299. Il totale dei decessi resta, per il secondo giorno consecutivo, a 6.006. Stabili i ricoveri: attualmente sono 143 i soggetti nei reparti ordinari (-1), mentre restano invariati i pazienti in terapia intensiva: 23.

A livello provinciale, è Ragusa che registra il maggior numero di casi: 134. Seguono Catania 56, Agrigento 50, Palermo 48, Caltanissetta 38, Siracusa 37, Trapani 33, Enna 23, Messina 12.