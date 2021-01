Coronavirus, frenata sui contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore 1.439 nuovi casi (+22 in provincia) e 35 morti

Altri 1.430 casi di Coronavirus (oltre 500 in meno rispetto al giorno precedente) e 35 morti. Si registra una leggera frenata sui nuovi contagi nell’Isola, dove nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.527 tamponi con un tasso di positività che scende al 3,25%. Il dato indicato nel bollettino diffuso dal ministero della Salute acquisisce un altro valore visto che adesso vengono considerati sia i test molecolari sia i test antigenici. Il numero di accertamenti eseguiti nell’Isola risulta quasi il doppio di quelli fatti dalla Lombardia (25.051) o del Veneto (22.706).

Si registra nella prima domenica di zona rossa un totale di 212 posti letto occupati nei reparti di Terapia intensiva (+4 rispetto a ieri), con l’ingresso di 10 nuovi pazienti per l'aggravamento delle loro condizioni cliniche. Nei reparti di degenza ordinaria sono 1.422 i ricoveri legati al Covid-19 (+16), mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare passano da 43.834 a 44.795 (+961). Cresce anche il dato sui soggetti guariti e dimessi dagli ospedali, 71.315 in tutto (+431). Gli attuali positivi invece passano da 45.452 a 46.425.

Questa la distribuzione dei casi nelle varie province siciliane (tra parentesi il numero complessivo di casi dall’inizio della pandemia ad oggi: 388 a Palermo (32.503), 431 a Catania (34.823), 245 a Messina (15.420), 192 a Siracusa (7.989), 59 a Caltanissetta (5.359), 53 a Ragusa (7.633), 44 a Trapani (8.358), 22 ad Agrigento (4.788) e 5 ad Enna (3.856).

Il punto sul piano vaccinale

Complessivamente in Sicilia sono state vaccinate 93.051 persone rispetto alle 125.485 dosi consegnate nell’Isola (dati aggiornati alle 12.59 del 17 gennaio 2021). Sul totale 72.268 vaccinazioni hanno riguardato gli operatori sanitari e sociosanitari, 17.559 il personale non sanitario e 3.224 gli ospiti delle strutture residenziali. Sono 36 ad oggi i punti di somministrazione abilitati in tutta la regione.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 17 gennaio 2021

• nuovi casi: 12.415 (ieri 16.310);

• casi testati: 66.603 (ieri 84.965);

• tamponi (diagnostici e di controllo): 211.078 (ieri 260.704);

• molecolari: 129.728 di cui 12.131 positivi (ieri 163.230 di cui 15.446 positivi);

• rapidi: 82.050 di cui 413 positivi (ieri 97.474 di cui 864 positivi);

• attualmente positivi: 553.374 (ieri 557.717, -351);

• ricoverati: 22.757, -27 (ieri 22.784, -57);

• ricoverati in Terapia Intensiva: 2.503, -17, 124 nuovi (ieri 2.520, -2, 170 nuovi);

• totale casi positivi: 2.381.277 (ieri 2.366.912);

• d 82.177 (ieri 81.800);

• totale dimessi/guariti: 1.745.726 (ieri 1.729.216);

• vaccinati: 1.123.021, (ieri 19.728 dosi somministrate)