Coronavirus, 484 i nuovi positivi sull'isola (39 in provincia): l'incidenza è del 2%

Sono 484 i nuovi positivi Covid 19 che si registrano oggi in Sicilia con 23.794 tamponi processati e una incidenza che scende al 2,0%. La regione è al nono posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 24 e portano il totale a 3.915. Gli attualmente positivi sono 33.655, con una diminuzione di altri 825 casi rispetto a ieri; i guariti sono infatti 1.285. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri: adesso sono 1.115, 48 in meno rispetto a ieri; diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva, sono 154, 4 in meno.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 231 casi, Messina 56, Catania 46, Siracusa 42, Agrigento 39, Caltanissetta 31,Trapani 17, Enna 15, Ragusa 7.

La situazione nel resto d'Italia

Nuovi casi: 12.074 (ieri 10.386)

Casi testati: 95.408 (ieri 84.428)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 294.411 (ieri 274.019)

molecolari: 161.230 di cui 10.865 positivi pari al 6.73% (ieri 6.3%)

rapidi: 133.181 di cui 1.201 positivi pari al 0.90% (ieri 1.14%)

Attualmente positivi: 388.864 (ieri 393.686)

Ricoverati: 18.274 -189 (ieri 18.463, -52)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.043, -31, 113 nuovi (ieri 2.074, -15, 154 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.751.657 (ieri 2.739.591)

Deceduti dopo Covid test positivo: 94.540 (ieri 94.171)

Totale Dimessi/Guariti: 2.268.253, +16.519 (ieri +14.444)

