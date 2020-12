Coronavirus, numeri in calo in Sicilia: giù ricoverati e attuali positivi, 872 i nuovi casi (+31 in provincia)

Scendono i nuovi casi, diminuisce il tasso di positività, calano vittime e attuali positivi ma anche i posti Covid occupati negli ospedali. In Sicilia - dopo giorni di stallo - i numeri di oggi diramati dal bollettino del ministero della Salute sono incoraggianti. I nuovi contagiati sono 872 su 9.353 tamponi processati (9,3% la percentuale di positivi, ieri era del 10,6%), i morti invece 28. Da contraltare ci sono ben 1.332 guariti, quindi ciò significa che sull'Isola diminuisce il numero delle persone che attualmente hanno il virus, che restano 34.688 (488 in meno di ieri).

Passiamo agli ospedali. Il numero dei ricoverati ordinari cala drasticamente passando dai 1.188 di ieri ai 1.131 di oggi (-50), mentre le terapie intensive da 183 a 179 con dieci nuovi ingressi giornalieri. Gli altri 33.378 sono in isolamento domiciliare.

Oggi è Palermo la provincia col più alto numero di contagi, 286. Segue Catania (243), Messina (141), Ragusa (40), Trapani (29), Siracusa (49), Agrigento (31), Caltanissetta (23), Enna (30).

Come sarà il lockdown di Natale 2020

Un nuovo Dpcm, zona rossa per otto giorni e pranzi con due congiunti: il governo Conte lavora a restrizioni per tutta Italia in vigore dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio. Possibile la zona arancione negli altri giorni. In discussione le deroghe e un possibile decreto legge. "Salvo", per ora, il prossimo week end.

La situazione nel resto d'Italia

Il contagio non si ferma: sono 18.236 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 17.572 di ieri. Resta drammaticamente alto il numero delle vittime: 683. La buona notizia del giorno è il calo dei ricoverati con sintomi, -470, e del saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive (-71).

Resta il fatto che 18 mila contagi al giorno non fanno ben sperare visto che le vacanze di Natale sono alle porte. I virologi insistono da settimane sulla necessità di rispettare le misure di sicurezza e comportarsi con la massima cautela. Ma sono sempre di più i camici bianchi che ritengono quasi scontato un aumento dei nuovi casi da gennaio. Bisognerà capire anche quanto incideranno le misure che il governo si appresta a varare in queste ore.

Nuovi casi: 18.236 (ieri 17.572)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 185.320 (ieri 199.489)

Attualmente positivi: 635.343 (ieri 645.706)

Ricoverati con sintomi: 26.427, -470 (ieri 26.897, -445)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.855, -71 (ieri 2.926, -77)

Totale casi positivi: 1.906.377 (ieri 1.888.144)

Deceduti: 67.220, +683 (ieri 66.537 + 680)

Totale Dimessi/Guariti: 1.203.814, +27.913 (ieri 1.175.901)