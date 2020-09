Coronavirus, altri 90 casi sull'isola: 5 sono nell'Agrigentino

La paura fa 90. Tanti sono i nuovi casi acclarati di Coronavirus in Sicilia. Però è opportuno precisare che il numero di tamponi effettuati è molto alto: 5.809. Ciò significa che ne è risultato positivo l'1,54%. Purtroppo ci sono da registrare due nuove vittime ma anche 18 guariti (dopo lo 0 di ieri). Le vittime riportate dal bollettino in realtà sono 3, ma una di queste è la donna di 72 anni deceduta sabato scorso a Villa Sofia della quale si è già dato conto. Le altre vittime sono in provincia di Siracusa e Catania.

Salgono (di tanto) anche i ricoveri, che dai 141 di ieri passano a 155. A questi vanno aggiunti i 16 pazienti in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Nella notte al Cervello sono stati ricoverati sei pazienti positivi al Covid. Secondo il bollettino del ministero della Salute gli attuali positivi sull'Isola sono dunque 1.988, di questi 1.817 si trovano in isolamento domiciliare.

Passiamo ai casi per provincia. Stavolta è Catania quella con più nuovi contagiati: 35. Segue Palermo con 33, Enna con 7, Agrigento con 5, Messina con 4 e Ragusa e Caltanissetta con 1.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute conferma il trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Nelle ultime 24 ore le diagnosi di nuove positività alla Covid-19 hanno accompagnato l'apertura delle scuole con numerosi casi di disposizioni di quarantena per alunni, professori e famiglie. Oggi si registrano 1.452 nuovi casi, mentre aumentano i ricoveri in ospedale (+69) e in terapia intensiva (+6). Purtropppo si registrano anche 12 decessi.

Ieri si sono registrati 1.229 i casi (su 80.517 tamponi) e 9 decessi (per un totale di 35.633 vittime da inizio dell'emergenza). Si registra uno sconfortante aumento dei posti occupati in terapia intensiva: i pazienti ricoverati in condizioni critiche sono 201, con un incremento di 4 unità e nessuna regione è risultata a 'zero contagi'.

Coronavirus, il bollettino di oggi

Attualmente positivi: 40.532

Deceduti: 35.645 (+12, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 215.265 (+620, +0,29%)

Ricoverati: 2.492 (+69)

Ricoveri in Terapia Intensiva: 207 (+6)

Tamponi: 1.004.551 (+100.607)

Totale casi: 291.442 (+1.452, +0,5%)