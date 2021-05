Coronavirus in Sicilia, calano i contagi: sono 405 (+ 8 in provincia), tasso di positività al 2,11%

Appaiono confortanti i dati per la Sicilia, che da lunedì non sarà più in zona arancione, riportati nell'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Sono 812 le persone ricoverate in ospedale (-12 rispetto al giorno prima) mentre nella casella dei guariti si registra un +756

Alla vigilia del ritorno in zona gialla si registrano 405 nuovi casi di contagio su 19.189 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 2,11%. Sono 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola (5.663 in tutto) dove si registra un calo (-354) degli attuali positivi che ad oggi risultano essere 17.159. Sono in tutto 220.055 le persone colpite dal virus in Sicilia fino a oggi .

Il numero delle persone ricoverate con sintomi negli ospedali siciliani scende a 812 (-21 rispetto agli 833 di ieri). Di queste 118 sono ricoverate in terapia intensiva (+4) con otto nuovi ingressi. La casella dei guariti segna un +756, portando il dato complessivo a 197.233. Il numero dei soggetti in isolamento domiciliare è di 16.229 (-337 rispetto al giorno prima).

I dati per provincia

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei casi in Sicilia (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 83 a Palermo (68.052), 93 a Catania (56.596), 88 a Messina (25.622), 29 a Siracusa (15.813), 35 a Enna (6.006), 22 a Trapani (13.423), 31 a Ragusa (12.100), 16 a Caltanissetta (11.296) e 8 ad Agrigento (11.147).

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente in Sicilia sono state somministrate 1.903.384 dosi delle 2.222.875 consegnate nell’Isola. I vaccini inoculati sono andati a 1.020.196 donne e a 910.188 uomini secondo questa distribuzione: 250.099 a operatori sanitari e sociosanitari, 82.767 a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 53.728 a ospiti delle strutture residenziali, 80.127 al personale scolastico, 47.528 al comparto difesa e sicurezza, 94.907 altro, 354.259 a over 80*, soggetti fragili e caregiver 730.965, fascia 70-79*, fascia 60-69* (*non considerato tra le categorie prioritarie).Coronavirus, il bollettino dall'Italia

