Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 7 nuovi casi, 3 ricoveri, 19 guariti e nessuna vittima

Il dato dei contagiati è relativo a 726 tamponi eseguiti, 36 i degenti in strutture "ordinarie" e uno solo in terapia intensiva

Sette nuovi casi, 3 ricoveri, 19 guariti e nessuna vittima: sono i principali numeri del consueto bollettino diffuso dall'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento sulla pandemia di Coronavirus. I dati dei nuovi contagiati sono molto positivi in rapporto ai 726 tamponi eseguiti.

La situazione negli ospedali

Ventitrè le persone ricoverate per via del Covid al “San Giovanni di Dio”, dodici a Sciacca ed uno fuori provincia. I pazienti ricoverati nelle strutture lowcare sono 2, entrambi allo Sciacca Hotel Covid. In terapia intensiva, ad oggi, vi è una persona.

L'andamento nei singoli Comuni

Andando ai dati Comune per Comune, sono attualmente 82 i positivi in trattamento ad Agrigento (di cui 7 extracomunitari in isolamento presso una struttura per migranti); ad Alessandria della Rocca 12; ad Aragona 22; a Bivona 7, Burgio 1, a Calamonaci 9,; a Caltabellotta 13, a Camastra, 18; a Cammarata 2; a Campobello di Licata 5; Canicattì 20; Casteltermini 7 casi; Castrofilippo 1, Cianciana 12 positivi in trattamento; Favara 34; Joppolo Giancaxio, 1; Licata, 9; Lucca Sicula 4; Menfi 1; Montallegro 2 casi; Montevago, 6; Naro è Covid free, Palma di Montechiaro 49 casi; Porto Empedocle 21 casi; Racalmuto è Covid free; Raffadali, 86 casi; Ravanusa, 2; Realmonte, 2; Ribera, 45; San Biagio Platani, 2; San Giovanni Gemini, 7; Sant'Angelo Muxaro, 6; Santa Elisabetta, 7; Santa Margherita di Belice, 6, Santo Stefano di Quisquina, 3; Sciacca, 115; Siculiana 35 casi (22 sono da attribuire a migranti ospitati dal Villa Sikania) e Villafranca Sicula a 10 casi.