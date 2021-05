Coronavirus, in Sicilia 557 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore: + 45 in provincia

In attesa di tornare in zona gialla lunedì prossimo, in Sicilia i contagi continuano a calare. Nelle ultime 24 ore sono 557 i nuovi casi di Coronavirus, individuati su 19.981 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Il tasso di positività è al 2,7% (ieri era del 2,5%, 573 i nuovi casi su 22.269 tamponi). Da registrare altri 10 morti che portano il totale dei decessi a causa del Coronavirus a 5.660.

Continua a scendere anche il saldo dei posti letto occupati in ospedale: i ricoveri ordinari sono 833 (-8, ieri erano stati 841) e le terapie intensive 114 (ieri erano 120) con un solo nuovo ingresso giornaliero. Più di mille i nuovi guariti. Gli attuali positivi sono 17.513: (-496), di cui 16.566 in isolamento domiciliare.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 197, Catania 99, Messina 49, Siracusa 40, Trapani 30, Ragusa 81, Caltanissetta 16, Agrigento 45 e Enna 0.

Coronavirus, la situazione in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 15 maggio