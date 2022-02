Covid, altri 60 morti in Sicilia: i nuovi contagi sono 6 mila, tornano a salire i ricoverati

Altri 60 morti, ricoverati per il secondo giorno di fila in aumento e oltre 6 mila nuovi contagi. Il Covid sta si arretrando, ma non in Sicilia è ancora ben presente. Secondo il bollettino odierno sono 6.005 i nuovi casi su 35.913 tamponi processati, col tasso di positività che sale al 16,7% (ieri era al 12,8).

In ospedale ci sono 1.320 persone ricoverate nei reparti ordinari (+6) e 111 pazienti in terapia intensiva (-5) con 7 nuovi ingressi. Dalla Regione spiegano che i decessi riportati oggi sono avvenuti: uno oggi, 12 ieri, 19 domenica, 10 sabato, 5 venerdì, 4 giovedì scorso mentre i restanti (nove) dall'8 febbraio al 13 gennaio.

Dopo il "boom" domenicale torna ad abbassarsi il numero dei guariti (4.558), per cui ritorna a salire il numero degli attuali positivi che diventano 262.478 (+1.578). A Palermo sono stati registrati 986 nuovi casi, a Catania 1.194, a Messina 1.003, a Siracusa 873, a Ragusa 487, a Trapani 400, a Caltanissetta 466, ad Agrigento 613 e ad Enna 174. Sono 191 i casi riportati oggi ma da far risalire ai giorni precedenti.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino di oggi fa registrare 70.852 nuovi casi su 695.744 tamponi (antigenici e molecolari) con un tasso di posività del 10,2%. Molto alto il numero dei decessi (388), probabilmente a causa dei ritardi di notifica post weekend. Prosegue il calo degli ospedalizzati. I ricoverati con sintomi sono in totale 15.602 (-448), mentre nei reparti di terapia intensiva ci sono 1.119 pazienti (-54). Sono stati 87 gli ingressi nei reparti di area critica nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.550.410 i positivi al covid, 40.205 in meno di ieri.

I numeri del bollettino di oggi