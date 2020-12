Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.087 in Sicilia (82 in provincia) e 31 vittime

Sono 1.087 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.086 tamponi eseguiti. Dopo due giorni tornano a superare quota mille. I decessi sono 31, che portano il totale a 2.030.

Con i nuovi casi sono a 35.969 gli attuali positivi, con un aumento di 128 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.410 siciliani, 16 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1225 dei quali in regime ordinario 12 in meno rispetto a ieri; 185 in terapia intensiva 4 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 928. Sul fronte della distribuzione fra province nell'isola: Catania 403, Palermo 222, Messina 110, Ragusa 55, Trapani 125, Siracusa 29, Agrigento 82, Caltanissetta 21, Enna 40.

La situazione nel resto d'Italia

Oggi si registrano purtroppo ben 846 decessi in tutta Italia. Poco meno di 15 mila i nuovi casi su 162 mila tamponi (9,2% il tasso di positivi). 199 i nuovi pazienti che hanno dovuto fare accesso alle terapie intensive per restare in vita (ieri erano 138). L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 14 dicembre riportava oltre 12 mila nuovi casi e 491 decessi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 15 dicembre

Nuovi casi: 14.844 (ieri 12.030)

Casi testati: 62707 (ieri 51152)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 162.880 (ieri 103.584)

Attualmente positivi: 667.303 (ieri 675.109)

Ricoverati: 27.342, -423 (ieri 27.765, +30)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.003, -92, 199 nuovi (ieri 3.095, -63. 138 nuovi)

Totale casi positivi: 1.870.576 (ieri 1.855.737)

Deceduti: 65.857 (ieri 65.011)

Totale Dimessi/Guariti: 1.137.416 (ieri 1.115.617)