Coronavirus, in Sicilia superati i 10 mila contagi: 366 i nuovi casi (+5 in provincia)

Superata quota 10 mila contagi in Sicilia dall'inizio della pandemia. Con i 366 nuovi casi nelle ultime 24 ore - su 7.021 tamponi processati (5,2% la percentuale di positivi) - si raggiunge quota 10.292. Ci sono ancora vittime, due, che portano il totale a 343 e 54 guariti (4.762 in tutto). Mentre gli attuali positivi sono 5.187. Di questi 447 sono ricoverati in ospedale (+21 rispetto a ieri) e 49 sono in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri). I restanti (4.691) restano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Oggi - secondo il ministero della Salute - la provincia più colpita è Catania con 117 nuovi casi. Dietro Palermo (94), Trapani (49), Messina (39), Siracusa (26), Caltanissetta (20), Ragusa (10), Enna (6), Agrigento (5).

La situazione nel resto d'Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia: nel bollettino di oggi, mercoledì 14 ottobre, tutti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Sono 7332 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultim 24 ore, secondo i numeri forniti dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 decessi, che portano il totale a 36.289 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 152.196 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 539, con un incremento di 25 unità.

Sono 92.445 gli attualmente positivi (+5.252 da ieri) e 244.065 guariti (+2.037). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, impennata di nuovi in casi in Lombardia (+1844), 818 in Campania, 657 in Veneto. La regione con meno riscontri è la Basilicata (+9).

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 14 ottobre

Attualmente positivi: 92.445

Deceduti: 36.289 (+43, +0,12%)

Dimessi/Guariti: 244.065 (+2.037, +0,84%)

Ricoverati: 6.009 (+419)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 539 (+25)

Tamponi: 12.291.895 (+152.196)

Totale casi: 372.799 (+7.332, +2,01%)