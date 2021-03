Coronavirus, 613 nuovi casi in Sicilia (+69 in provincia): sale il numero delle persone positive o in isolamento

Scoperti altri 613 casi di contagio da Covid-19 nell'Isola. Alla vigilia del ritorno in zona arancione, come disposto con l’ultimo decreto legge, il 2,31% dei 26.506 tamponi processati nelle ultime 24 ore è risultato positivo. Se da una parte - analizzando i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute - si registra un +330 fra i guariti (143.323 in tutto), anche il dato dei decessi cresce e passa da 4.331 a 4.344 (+13).

Nell’ultima giornata è salito il numero degli attuali positivi (14.323, con un +453 rispetto al giorno precedente) ma anche quello delle persone in isolamento domiciliare (che passano da 13.087 a 13.532, con un +445 rispetto a sabato). Stabile la situazione negli ospedali siciliani, con 691 persone ricoverate per problemi legati al Coronavirus (+7 rispetto a ieri) e 100 nei reparti di terapia intensiva (+1), dove nelle ultime 24 ore sono finiti altri 4 pazienti.

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei casi in Sicilia (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 220 a Palermo (47.339), 124 a Catania (43.476), 44 a Messina (20.400), 55 a Siracusa (11.181),4 a Enna (4.512), 5 a Trapani (10.871), 45 a Ragusa (8.854), 51 a Caltanissetta (7.410) e 65 ad Agrigento (6.764).

Complessivamente in Sicilia sono state somministrate 509.800 dosi delle 629.965 consegnate nell’Isola. I vaccini inoculati sono andati a 166.481 donne e a 154.376 uomini secondo questa distribuzione: 207.102 a operatori sanitari e sociosanitari, 106.524 a personale non sanitario, 29.449 a ospiti di strutture residenziali, 26.554 a forze armate, 53.561 a personale scolastico, 86.610 a over 80 (dati aggiornati alle 15.31 del 14 marzo 2021).

Covid-19, i dati complessivi dal resto d’Italia

• casi +21.315 (3.223.142 +0,67%);

• guariti +9.835 (2.589.731 +0,38%);

• decessi +264 (102.145 +0,26%);

• attuali positivi +11.205 (531.266 +2,15%);

• tamponi molecolari +167.974 (37.275.176 +0,45%);

• incidenza 12,69% (-0.14);

• ricoverati 24.518 (+365);

• terapie intensive 3.082 (+100);

• isolamento domiciliare 503.666 (+10.740).