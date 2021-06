Covid: in Sicilia 163 nuovi positivi (2 in provincia), prima in Italia per contagi

Sono 163 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.911 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,7%. La Regione torna al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 7 e fanno salire il totale a

5.912.

Il numero degli attuali positivi è di 6.631 con una diminuzione di 91 casi. I guariti sono 247. Negli ospedali i ricoverati sono 358, 1 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 39, 8 in meno rispetto al bollettino precedente riequilibrando, così, gli aumenti dei giorni precedenti.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 61 casi, Catania 50, Ragusa 16, Caltanissetta 12, Messina 11, Siracusa 10, Agrigento 2, Trapani 1 e nessun caso ad Enna.

Verso la zona bianca

"C'è uno spazio di manovra improntata a irresponsabilità, a non prudenza, per fortuna molto isolata. E quando accade io intervengo subito con la 'zona rossa' per circoscrivere i focolai". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a L'aria che tira su La7. Il governatore ha richiamato ancora una volta "giovani e meno giovani alla prudenza e al rispetto delle regole, anche in piena estate" (L'articolo completo)

L'andamento dei contagi

L'ufficio Statistica del Comune ha reso noti i dati relativi all'andamento della pandemia e diffusi domenica 13 giugno dal dipartimento della Protezione civile. "La settimana appena conclusa - sottolinea Girolamo D'Anneo, responsabile dell'ufficio Statistica - ha fatto registrare una riduzione dei nuovi positivi (anche se in misura minore rispetto alla settimana precedente) e dei deceduti. Sono aumentati invece i nuovi ingressi e il numero di persone ricoverate in terapia intensiva". (L'articolo completo)

La situazione in Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi registra 907 casi su appena 79.524 test. Le vittime nelle ultime ventiquattro ore sono 36. Negli ospedali si trovano attualmente ricoverate 3.465 persone in reparti non critici, 536 in terapia intensiva.

Se i numeri sono in calo desta preoccupazione l'arrivo in Italia della variante delta (la mutazione del coronavirus registrata per primo in India): era questione di tempo e così un caso è stato rivelato nel weekend a Milano, ben 15 in Emilia Romagna nell'ultima settimana. In Inghilterra - dove la variante è predominante soprattutto nel nordovest - il calendario è tornato indietro a Marzo con una media di 100 contagi ogni 100 mila persone. Un nuovo studio pubblicato su Lancet ha rivelato che il rischio di ricovero in ospedale dopo essere rimasti contagiati con la variante indiana è quasi doppio rispetto a quello della variante inglese, ma due dosi di vaccino forniscono comunque contro di essa una forte protezione, sebbene inferiore. Tra i sintomi specifici mal di testa, mal di gola e naso che cola, laddove invece i sintomi più comuni del Coronavirus nelle altre varianti sono rappresentati da tosse, febbre, perdita dell'olfatto e del gusto. Questi sintomi potrebbe spingere le persone a uscire di casa comunque, diffondendo così il contagio.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 14 giugno