Coronavirus, non si fermano i contagi: in Sicilia 1.542 nuovi casi (+128 in provincia): 33 morti

Non si fermano i contagi Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore - secondo il consueto bollettino giornaliero - i nuovi casi sono 1.542 su 29.503 tamponi processati, per un tasso di positività che sale al 5,2%. Torna a essere alto il numero di decessi: che oggi sono 33, per un totale di 5.101 vittime dall'inizio della pandemia.

Continua a salire il numero di posti letto occupati in ospedale: i ricoverati in regime ordinario sono 1.230 (+16), ai quali vanno aggiunti i 185 pazienti in terapia intensiva (+9), dove si registrano 15 nuovi ingressi. Tanti i guariti: 2.048. E così gli attuali positivi scendono a 24.132 (-539 rispetto a ieri).

Resta alto il numero dei contagi in provincia di Palermo, che sono 566. In aumento anche i casi a Catania (343), Messina (127), Siracusa (105), Trapani (104), Ragusa (58), Caltanissetta (79), Agrigento (128), Enna (32).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute registra 16168 nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 su 334.766 tamponi e test rapidi. E' oggi la Campania la regione con più contagi: sono infatti 2.212 i casi registrati contro i 2.153 della Lombardia 2.153 e i 1.542 della Sicilia. Migliora la situazione negli ospedali: sono 3.490 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 36 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 216 (ieri 242). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.369 persone, in calo di 583 rispetto a ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 14 aprile 2021

Nuovi casi: 16168 (ieri 13.447)

Casi testati: 102.005 (ieri 87.678)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 334766 (ieri 304.990)

molecolari: 197.788 di cui 15.337 positivi pari al 7.75% (ieri 7.90%)

rapidi: 136.978 di cui 823 positivi pari al 0.006% (ieri 0.90%)

Attualmente positivi: 514.660 (ieri 519.220)

Ricoverati: 26.369, -583 (ieri 26.952)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.490, 216 nuovi, -36 (ieri 3.526, 242 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.809.193 (ieri 3.793.033)

Deceduti dopo Covid test positivo: 115.557, +469 (ieri 115.088, +476)

Totale Dimessi/Guariti: 3.178.976, +20251 (ieri 3.158.725)

Vaccinati: 4.055.458 (13.585.908 dosi somministrate)

si tratta del 87.2 delle 10.259.730 dosi consegnate da Pfizer e delle 1.320.400 consegnate da Moderna al 12 aprile. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 4.722.908 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. Con i 3.995.700 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 sono stati coinvolti 244mila uomini delle forze armate e 1.120.557 docenti e non docenti del personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 251.393 dosi (di cui 61mila seconde dosi) rispetto alle 300mila auspicate dal piano vaccinale.