Covid, in Sicilia 183 nuovi casi (4 nell'Agrigentino) ma crollano i tamponi e la positività risale 2,7%

Inuovi positivi al Covid accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono meno di duecento: 183 per l'esattezza. In miglioramento rispetto ai 263 di ieri, ma sono anche nettamente diminuiti i tamponi processati: 6.797 e così l'indice di positività risale al 2.69% (ieri 1,9%). I dati sono contenuti nel consueto report del ministero della Salute, che monitora l'andamento della pandemia. La Sicilia è la seconda regione per numero di nuovi casi, preceduta solo dalla Lombardia.

I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali con sintomi Covid sono 310 (ieri 326). In terapia intensiva invece i ricoverati sono 47 (ieri 43) con sei nuovi ingressi. Il totale degli ospedalizzati in Sicilia è quindi di 357 persone (ieri 369). A casa, in isolamento, ci sono invece 6.365 persone (ieri 6.329). Il totale degli attuali positivi è quindi di 6.722. Si registrano 5 nuove vittime in 24 ore, dato che porta il totale da inizio pandemia a 5.905. I nuovi guariti sono 154, arrivando cosi a quota 216.713.

Palermo e Ragusa sono le aree dove si concentra il maggior numero di nuovi casi: rispettivamente 32 e 31. Ci sono poi Catania (30), Messina (21); Siracusa (19), Trapani (19), Caltanissetta (15), Enna (12) e Agrigento (4).

La situazione in Italia

In tutta Italia si registrano 1.390 contagi su 134.136 tamponi nelle ultime 24 ore (in calo rispetto ai 212.966 di ieri). con un tasso di positività dell'1%. Sono 26 le vittime. Negli ospedali si trovano attualmente ricoverate 3.542 persone in reparti non critici (ieri 3.655), mentre sono 562 i pazienti in terapia intensiva (ieri 574). Nelle ultime 24 ore ci sono stati invece 20 ingressi in rianimazione, ieri 25.

Attualmente positivi: 162.409 (ieri -2.830)

Deceduti: totale 126.976 (ieri +52)

Dimessi/Guariti: totale 3.954.097 (ieri +4.500)

Ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: in totale 3.542 (ieri 3.655)

Ricoverati in terapia intensiva: 562, con 20 nuovi ingressi

Tamponi: 212.966 ieri

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.243.482 (ieri +1.723)

GALLERY