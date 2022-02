Covid, in Sicilia 5.062 casi registrati nelle ultime 24 ore (295 nell'Agrigentino)

In Sicilia sono 5.062 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, quasi mille in meno rispetto a ieri, a fronte di 36.314 tamponi (sabato erano stati 38.308). Nel report odierno la Regione comunica che 403 casi comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti al 10 febbraio. Alla luce di questi numeri il tasso di positività si abbassa dal 15,5% al 13,9%. Diminuiscono gli attuali positivi che sono 260.006 (-18 mila).

I decessi comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono 12. Quattro si riferiscono a ieri, otto invece a venerdì. Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti non gravi sono 1.294, 14 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 115 pazienti (come ieri), con otto nuovi ingressi. In tutto le persone in isolamento domiciliare sono 258.597.

Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: a Palermo 1.178, Catania: 1.118, Messina: 994, Trapani: 651, Siracusa: 580, Ragusa: 359, Agrigento: 295, Caltanissetta: 206, Enna: 84.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino Covid di oggi, domenica 13 febbraio 2022. Sono 51.959 i nuovi casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 191. I dati sono contenuti nel report odierno ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 16.060. Rispetto ai 16.310 di ieri c'è stato un calo di 250 unità. In Intensiva i letti occupati sono 1.190 con 66 nuovi ingressi, ieri i ricoverati in area critica erano 1.223. Anche in questo caso c'è stato un miglioramento (-33). E' il sesto giorno consecutivo che le ospedalizzazioni sono in calo.

Gli attuali positivi sono 1.638.673, in 24 ore si sono ridotti di 56.941 unità. I tamponi processati sono 462.881 (ieri 587.645) con un tasso di positività in crescita all'11,2% (+0,6%). I dimessi e i guariti sono 10.315.987, con un aumento di 109.095 rispetto a ieri.

Il bollettino Covid in Italia

Nuovi casi: 51.959 (ieri 62.231)

Dimessi/guariti: 109.095 (ieri 117.463)

Tamponi (antigenici e molecolari): 462.881 (ieri 587.645)

Decessi: 191 (ieri 269)

Ricoverati con sintomi: 16.060 (- 250 ieri 16.310)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.190 (-33 ieri 1.223)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 66 (ieri 68)

Attualmente positivi:1.638.673 (ieri 1.695.614)

