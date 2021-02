Coronavirus, tasso in leggera risalita: 543 i nuovi positivi in Sicilia e 31 in provincia

Sono 543 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con sono 22.730 i tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,3%: il tasso è leggermente in salita rispetto a ieri. La regione è decima nel numero di nuovi contagi. Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.824. Gli attualmente positivi sono 34.970, con una diminuzione di 337 casi rispetto a ieri. I guariti sono 860. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.211; 13 in meno rispetto a ieri, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 168, uno meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 132 casi, Catania 197, Messina 67, Trapani 13, Siracusa 38, Ragusa 27, Caltanissetta 29, Agrigento 31, Enna 9.

Coronavirus, la situazione in Italia

Nuovi casi: 13.532 (ieri 13.908)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 290.534 (ieri 305.619)

Attualmente positivi: 401.413 -761 (ieri 402.174)

Ricoverati con sintomi: 18.500 - 236 (ieri -206)

Ricoverati in Terapia Intensiva:2.062; -33 (ieri -31)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: .. (Ieri 2.697.296)

Deceduti: 311. Totale: 93.356 (ieri 93.045)

Totale Dimessi/Guariti: 2.216.050 (+13.973) (ieri +16.422)

Totale casi: 2.710.819 (+13.532, +0,5%)

