Coronavirus, 1.692 nuovi casi in Sicilia (+135 in provincia): 40 morti nelle ultime 24 ore

Sno 1.692 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ben 205 in più rispetto a ieri. Sono i dati che emergono dall'ultimo bollettino al Ministero del Salute. La situazione resta dunque allarmante se consideriamo che i tamponi processati sono stati 9.455, quasi 500 in meno rispetto a ieri. Da registrare anche altre 40 nuove vittime (ieri erano state 27). Il numero dei morti per Coronavirus in Sicilia sale adesso a quota 802. Le persone guarite sono state 302.

Nelle ultime 24 ore le persone ricoverate in terapia intensiva sono state 205 (+3). I soggetti ricoverati con sintomi invece 1.391 (+15). Gli attuali positivi salgono quindi a 24.914. I casi totali di Coronavirus dall'inizio della pandemia schizzano ora a 36.674.

Questo il report dei contagi nelle province: 135 Agrigento, 63 Caltanissetta, 373 Catania, 112 Enna, 105 Messina, 393 Palermo, 80 Ragusa, 114 Siracusa, 317 Trapani.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

L'epidemia di Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 12 novembre 2020. Sono 37.978 i nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 636 altri morti.

Nell'ultimo mese i contagi sono tornati a salire in maniera preoccupante: nel bollettino di ieri i nuovi casi sono stati oltre 35mila, mentre c'è stato un picco di vittime, 623 in più rispetto al giorno precedente. Una situazione che ha costretto il Governo ad adottare delle nuove misure restrittive, anche se non è esclusa una nuova stretta se nei prossimi giorni i contagi dovessero continuare ad aumentare. A preoccupare sono soprattutto le terapie intensive: sono 11 le Regioni che hanno già superato la soglia di saturazione.