Coronavirus, nelle ultime 24 ore 263 nuovi contagi (52 nell'Agrigentino): ci sono altri tre morti

Ancora una volta restano sotto quota 300 i nuovi contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono infatti 263, dieci in meno rispetto al giorno prima. Sono stati 13.929 i tamponi effettuati. Alla luce di questi numeri il tasso di positività sfiora l'1,9%. E' quello che viene fuori dal bollettino diramato dal ministero della Salute. Scende anche il numero delle vittime: tre nelle ultime 24 ore (ieri erano quattro). Il totale dall'inizio della pandemia sale a quota 5.900.

I ricoveri ordinari sono 326 con il saldo che segna -11 rispetto a ieri. Crescono però le terapie intensive: 43 il totale dei ricoverati (24 ore fa erano 38) con sei nuovi ingressi (più 3). Gi attuali positivi scendono da 6.864 a 6.698. In isolamento domiciliare si trovano 6.329 persone. Sono 426 invece i guariti.

Ecco il dettaglio dei contagi provincia per provincia. A Palermo 69.695 casi dall'inizio della pandemia (62 nuovi casi); Catania: 59.737 (41); Messina: 26.585 (10); Siracusa: 16.496 (26); Trapani: 13.937 (7); Ragusa: 12.836 (7); Agrigento: 11.932 (52); Caltanissetta: 11.586 (28); Enna: 6.353 (30).

Il Coronavirus in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi sabato 12 giugno 2021 registra 1.723 nuovi casi e 52 morti. Sono 212.966 i tamponi processati (antigenici e molecolari). Il tasso di positività è allo 0,8%, in calo rispetto allo 0,9% di venerdì. Calano i ricoveri ordinari (-221, sono 3.655 in totale). Sono 25 le persone entrate in terapia intensiva con coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre il totale dei ricoverati in rianimazione è di 574 persone, 23 in meno rispetto a ieri. I guariti odierni sono 4.500.

