Coronavirus, in Sicilia superati i 5 mila casi: 106 i nuovi contagi, 11 nell'Agrigentino

Nuovi casi di Coronavirus in aumento in Sicilia: sono infatti 106 i nuovi contagiati scoperti sui 4.607 tamponi processati (2,1% la percentuale di positivi), 39 nel Palermitano. Non sono segnalati migranti. I casi totali dall'inizio della pandemia superano quota cinquemila (5.032) per la precisione. Non buone nemmeno le notizie che arrivano sul fronte ospedaliero, dove si registra un aumento sia delle persone ricoverate (108, +4 rispetto a ieri) e anche delle terapie intensive (18, con un +3 rispetto a ieri).

La buona notizia è che anche oggi non ci sono morti e ci sono invece 30 nuovi guariti (totale 3.140). Gli attuali positivi sull'Isola restano 1.603. La provincia di Palermo dopo essere stata toccata molto poco la scorsa primavera, sembra essere quella con più focolai in questo inizio estate. Ecco i nuovi casi per provincia: Palermo, 19; Catania 22, Trapani, 17; Agrigento 11; Messina 5; Ragusa 5; Enna 3; Siracusa e Caltanissetta 2.

Raffica di contagi nell'Agrigentino

Dopo i 10 casi di ieri fra Cattolica Eraclea, Menfi e Sciacca), oggi sono arrivati tre tamponi positivi per altrettanti abitanti di Canicattì (9 complessivamente i contagiati), 1 per un cittadino di Ravanusa (5 i contagiati) e uno a Sciacca (5 complessivamente i contagiati).

Medico del Cervello positivo

Ieri un medico del pronto soccorso del Cervello è risultato positivo al tampone per Sars-Cov-2. “Il giovane professionista - spiegano dall’ospedale - aveva prestato servizio la notte precedente e successivamente aveva accusato artralgie diffuse e cefalea e per prudenza si era sottoposto ad accertamenti. L'ultimo tampone di controllo che aveva dato regolare esito negativo era stato fatto il 30 di agosto. Attualmente il professionista è in buone condizioni ma per un lieve quadro di broncopolmonite è in corso il ricovero presso l’Unità operativa di di Malattie infettive”.

Caso sospetto allo Iacp, chiusa la sede

Caso sospetto di Coronavirus anche all'Istituto autonomo case popolari di Palermo in via Quintino Sella. Un dipendente comunicato all'ente di essere stato in contatto con la madre e la sorella risultate positive. E in attesa dell'esito del tampone che ha eseguito il lavoratore, il direttore Vincenzo Pupillo ha disposto la chiusura dell'istituto. "In relazione alle comunicazioni ricevute dal dipendente che è stato a contatto con familiari positivi al Covid e lo stesso con stati febbrili e sottoposto al tampone- si legge nella nota dello Iacp - si dispone la chiusura dell'ente per domani, in attesa dell'esito dell'esame".

La situazione nel resto d'Italia

Sono 1.597 i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, dieci le persone morte che erano positive al Covid-19. Sono i dati diffusi dal Ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile. Il bilancio da inizio emergenza è di 283.180 contagi e 35.587 vittime.

Rispetto a ieri sono segnalati altri 613 guariti, nel complesso sono 211.885. Gli attualmente positivi sono 35.708, compresi i 974 registrati nelle ultime 24 ore. Sono invece 94.186 i tamponi fatti in Italia da ieri, 9.554.389 da inizio emergenza. Sono 164 le persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus in Italia, 14 in più di ieri. Nelle ultime settimane la curva dei nuovi casi è tornata a salire, con il numero di contagi giornalieri che è rimasto altalenante, ma sempre sopra quota mille: nella giornata di ieri sono stati registrati 1.434 nuovi casi e 14 morti. Intanto, mentre continua la corsa verso il vaccino, preoccupa l'aumento dei pazienti ricoverati.

Coronavirus, il bollettino di oggi

Attualmente positivi: 35.708

Deceduti: 35.587 (+10, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 211.885 (+613, +0,29%)

Ricoverati: 2.000 (+72)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 164 (+14)

Tamponi: 9.554.389 (+94.186)

Totale casi: 283.180 (+1.597, +0,57%)