Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: in Sicilia i nuovi casi sono 572 (43 in provincia)

Continua a salire il numero di nuovi positivi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore nell'Isola sono stati registrati altri 572 contagi da Coronavirus (ieri erano 504). E' quello che rivela il consueto report appena diramato dal ministero della Salute che fa il punto sulla situazione Covid. I tamponi processati sono stati 23.284, ben 10 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 33.166. Ciò vuol dire che la positività schizza dall'1,5% al 2,4%.

In ospedale con il virus ci sono 380 persone (ieri erano 394). Di queste, 320 sono nei reparti ordinari (ieri 346) e 50 in terapia intensiva (ieri 48). I nuovi ingressi in area critica in 24 ore sono stati tre. In isolamento domiciliare si trovano 8.301 persone, ieri erano 8.230. Il numero degli attuali positivi è arrivato a 8.671 (ieri 8.624).

Il ministero della Salute riporta altre 9 vittime La regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: tre a ieri, quattro a lunedì, uno al 7 novembre e uno addirittura al 27 agosto. Dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno perso la vita 7.069 persone.

Ecco i casi provincia per provincia: a Palermo sono stati 85.471 finora i contagi totali (92 nelle ultime 24 ore); Catania: 79.924 (163); Messina: 36.078 (134); Siracusa: 25.021 (60); Trapani: 20.340 (23); Ragusa: 20.043 (6); Caltanissetta: 18.271 (33); Agrigento: 17.905 (43); Enna: 9.598 (18).

Il Coronavirus in Italia

Sono 7.891 i nuovi casi di positività in Italia e si segnalano altri 60 nuovi decessi. Ieri sono stati registrati 6.023 nuovi casi e 68 morti. In Friuli Venezia Giulia il presidente Massimiliano Fedriga lancia l'allarme: "Se dovessero proseguire i numeri di contagi come stiano vedendo oggi, c'è il rischio che noi entro fine mese, probabilmente anche prima, andremo in zona gialla". Il governo accelera sulla terza dose di vaccino:" Dobbiamo attendere con fiducia le indicazioni scientifiche e non deve diventare uno scontro politico. E' ragionevole che nei prossimi giorni ci sarà estensione ai 50enni", ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Attualmente positivi: 102.859

Deceduti: 132.551 (+60)

Dimessi/Guariti: 4.591.328 (+5.319)

Ricoverati: 3.447 (+11)

di cui in Terapia Intensiva: 423 (+2)

Tamponi: 108.721.546 (+487.618)

Totale casi: 4.826.738 (+7.891, +0,16%)

