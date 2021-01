Coronavirus, in Sicilia 1.733 nuovi casi (35 in provincia): il tasso di positività schizza al 19,8%

Nuovi contagi da Coronavirus, la Sicilia fa registrare una piccola frenata con 1.733 i casi venuti fuori nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.839). Ma c'è poco da illudersi: i meno contagi sono dovuti ai meno tamponi processati. Se ieri erano stati 10.426, oggi sono stati appena 8.736. Il tasso di positività adesso schizza al 19,8%. E' quello che emerge dal nuovo bollettino diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore registrati purtroppo altri 33 morti. Un dato, questo, che porta il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.728.

Peggiora, anche se non in maniera allarmante (almeno per il momento) la situazione negli ospedali: i ricoveri ordinari fanno registrare un +10 rispetto a ieri (1.265 il totale) mentre il saldo delle terapie intensive è +3 (208 i posti occupati) con sei nuovi ingressi giornalieri. Le persone in isolamento domiciliare in Sicilia sono 40.033 mentre il totale degli attualmente positivi sale adesso a 41.506. Sono 592 invece i guariti nelle ultime 24 ore, un numero assai rilevante.

Ecco il totale dei positivi da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province: Palermo: 29.225 (449); Catania: 31.400 (460); Messina: 13.235 (287); Ragusa: 7.370 (64); Trapani: 7.282 (130); Siracusa: 6.799 (201); Caltanissetta: 4.726 (79); Agrigento: 4.402 (35); Enna: 3.616 (28).

Coronavirus: il bollettino di oggi in Italia

Coronavirus: il bollettino di oggi in Italia, domenica 10 gennaio 2021. Non ci sono buone notizie: i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.627 su quasi 140mila tamponi. Ieri il numero dei casi era stato leggermente superiore (19.978) ma su oltre 30mila tamponi in più. Dopo il lieve calo di ieri tornano a crescere i ricoverati con sintomi (+167) e risulta in aumento anche il saldo tra ingressi e uscite nei reparti di terapia intensiva (+22). La notizia confortante è il calo delle vittime: 361 nelle ultime 24 ore contro le 483 di ieri. Il tasso di positività risale al 13,3% dall'11,6 di ieri.