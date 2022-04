Covid, in Sicilia 3.548 casi nelle ultime 24 ore (300 nell'Agrigentino): tornano a salire i ricoveri

Sono 3.548, su 27.227 tamponi processati, i nuovi casi Covid in Sicilia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi passa dal 15,3% al 13%. Gli attuali positivi tornano a salire: sono 150.366 (+511). Otto i morti comunicati oggi: uno si riferisce a ieri mentre sette decessi risalgono all'8 aprile. Il totale delle vittime sale a 10.258, mentre i guariti sono 3.698.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 987 (11 in più di ieri). In terapia intensiva invece al momento si trovano 62 pazienti (uno in più di ieri), con due nuovi ingressi. Sono 149.317 i pazienti in isolamento domiciliare. I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 1.011 casi, Catania 647, Messina 1.102, 320 a Siracusa, 300 ad Agrigento, 356 a Trapani, 273 a Ragusa, 164 a Caltanissetta, 44 a Enna. Il totale fa 4.217 perché 669 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti al 9 aprile, anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 6.611 contagi, seguita da Lazio (+6.415), Campania (+6.179). Veneto (+5.341), e Puglia (+4.137. I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 15.292.048. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 45.139 (ieri 76.051) per un totale che sale a 13.884.744. Gli attualmente positivi tornano a salire, 8.691 in piu' (ieri -11.742), 1.246.556 in tutto. Di questi, 1.236.053 sono in isolamento domiciliare.

I numeri principali del bollettino

Attualmente positivi: 1.246.556

Deceduti: 90

Dimessi/Guariti: 13.884.744

Ricoverati: 10.038

Ricoverati in terapia intensiva: 465

Tamponi: 352.265

Totale casi: 53.253

