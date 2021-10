Covid, in Sicilia 434 nuovi casi (12 in provincia): continua il calo dei ricoveri

I test Covid eseguiti in Sicilia nelle ultime 24 ore hanno fatto emergere 434 nuovi positivi. Il dato è contenuto nel consueto report del ministero della Salute. Anche oggi si assiste una diminuzione dei ricoveri ospedalieri. La flessione registrata non toglie però alla Sicilia il primato della regione con più positivi in ospedale. I tamponi processati sono stati 13.945 e la positività si attesta al 3,1%.

I ricoverati col virus nei reparti ordinari sono 463 (ieri 482), sono invece 61 (ieri 63) i pazienti in terapia intensiva con quattro nuovi ingressi. Complessivamente gli ospedalizzati col Covid sono 524 (ieri 545). In isolamento domiciliare ci sono 13.777 persone (ieri 13.864). Il numero degli attuali positivi quindi oggi è di 14.301 (ieri 14.409)

Nel report sono indicate 13 nuove vittime che portano il totale da inizio pandemia a 6.832. Dalla Regione, come ormai consuetudine, viene precisato che non sono tutti attribuibili alle ultime 24 ore. Cinque sono del 30 settembre, altrettanti del 29, uno dei 28, uno del 10 e uno dei tre settembre. In 529 sono invece stati dichiarati guariti, per un totale da inizio pandemia di 277.677.

Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 55; Catania 172; Messina 41; Siracusa 78; Ragusa 36; Trapani 21; Caltanissetta 19; Agrigento 12. Nessun incremento di contagi a Enna e provincia.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 3.405 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono invece 52 i morti e 4.007 i guariti. Il tasso di positività è pressoché stabile: 1,2%. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.