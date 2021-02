Coronavirus, in Sicilia altri 766 nuovi contagi (+1 in provincia): ma in sette giorni positivi in calo del 30%

La Sicilia si è risvegliata in zona arancione, anche se rispetto alla zona rossa delle ultime due settimane di gennaio non sembra essere cambiato poi tantissimo. Ma tant'è che anche oggi i dati sono confortanti: sono infatti 766 i nuovi contagi individuati su 32.749 tamponi processati (molecolari e rapidi) per un tasso di positività che si attesta al 2,3% (ieri era al 2,2). L'Isola resta la regione che ha fatto più tamponi. E anche oggi i guariti sono più dei nuovi casi, per cui scende ancora il numero degli attuali positivi sull'Isola che diventano 42.202 (-87). Cala lievemente anche il numero delle vittime, che sono 30 nelle ultime 24 ore (ieri erano 35).

L'unico dato in controtendenza è quello del numero dei ricoverati in ospedale, che dopo giorni di segno "meno" fanno registrare un piccolo aumento: i ricoveri ordinari sono 1.336 (+11), mentre le terapie intensive rimangono stabili (204) con 13 nuovi ingressi giornalieri. Restano 40.662 persone in isolamento domiciliare.

La maggior parte dei nuovi casi è stata individuata tra Palermo (330), Catania (226) e Messina (80). Gli altri casi a Trapani (10), Siracusa (47), Ragusa (26), Caltanissetta (35), Agrigento (1) ed Enna (11).

La pandemia in Sicilia, dati tutti in calo nell'ultima settimana

I dati diffusi ieri (domenica 31 gennaio 2021) dal Dipartimento della Protezione civile confermano i segnali di rallentamento della pandemia in Sicilia. "Rispetto alla settimana precedente – sottolinea il responsabile dell’Ufficio statistica del Comune, Girolamo D’anneo - sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, gli ingressi in terapia intensiva e le persone in isolamento domiciliare. E' però cresciuto il numero dei decessi". In particolare:

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 6351, il 29,6% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrata una diminuzione del 28,8%. I tamponi positivi sono pari al 15,7% delle persone testate, in sensibile diminuzione rispetto al 23,1% della settimana precedente. Il numero degli attuali positivi è pari a 42.289, 5.365 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 40.760, 5.236 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 1529, di cui 204 in terapia intensiva (dati di ieri, oggi sono di meno ndr). Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 129 unità (di cui -23 in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 70 nuovi ingressi in terapia intensiva (in diminuzione del 42,1% rispetto ai 121 della settimana precedente). Il numero dei guariti (90336) è cresciuto di 11464 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 66,4% (era il 60,8% domenica scorsa).

Il numero dei deceduti, pari a 3478 è aumentato di 252 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (domenica scorsa era pari al 2,5%). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del ministero della Salute registra un nuovo aumento dei posti letto occupati in terapia intensiva, +37 al netto di 145 nuovi ingressi. Purtroppo si registrano 329 morti e 7.925 nuovi casi di contagio su 75.751 tamponi molecolari (10% positivi) e 66.668 test rapidi (0.4% positivi).

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 1 febbraio

Nuovi casi: 7.925 (ieri 11.252)

Casi testati: 48.838

Tamponi (diagnostici e di controllo): 142.419 (ieri 213.364)

molecolari: 75.751 di cui 7.649 positivi pari al 10%

rapidi: 66.668 di cui 276 positivi pari al 0.4%

Attualmente positivi: 447.589 (ieri 453.968)

Ricoverati: 20.260, +164 (ieri 20.096)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.252, +37, 15 nuovi (ieri -3, 97 nuovi)

Totale casi positivi: 2.529.070 (ieri 2.515.507)

Deceduti: 88.845, +329 (ieri +237)

Totale Dimessi/Guariti: 2.024.523, +13.975 (ieri 20.396)

Vaccinati: 621.579 (1.962.967 dosi somministrate*)

*si tratta del 84.4% delle 2.278.185 dosi consegnate da Pfizer e delle 46.800 consegnate da Moderna al 1 febbraio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Entro la fine di giugno avremo dosi sufficienti per immunizzare circa 33 milioni di persone. Qui le utlime notizie.