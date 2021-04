Coronavirus, il bollettino del primo aprile: boom di contagi in Sicilia (1.282 in un giorno)

Dopo il giorno di stop a causa degli arresti alla Sanità e il papocchio di ieri, la Regione torna a comunicare i dati corretti al ministero. Conteggiati però solo i tamponi molecolari e non quelli rapidi. Ricoveri e terapie intensive in aumento

Sperando che questa volta non ci sia nessun passo indietro, la Regione dopo il papocchio di ieri prova a mettere un punto e ricominciare a fornire - correttamente - i dati sulla situazione epidemiologica in Sicilia al ministero della Salute. I nuovi casi Covid sull'Isola nelle ultime 24 ore sarebbero (a questo punto il condizionale è d'obbligo) 1.282. Il numero di tamponi forniti sono solo relativi a quelli molecolari e sono 10.305. E' chiaro dunque che senza gli antigenici il tasso di positività schizza al 12%, ma è un dato poco aderente alla realtà.

La situazione negli ospedali: 896 sono i ricoveri ordinari, ai quali vanno aggiunti i 143 in terapia intensiva dove si sono registrati 6 nuovi ingressi nell'ultima giornata. I decessi invece sono 19. Gli attuali positivi diventano 19.870, mentre il totale dei guariti è di 150.888 dall'inizio della pandemia. Il consueto incremento giornaliero e i singoli dati per provincia sono - al momento - impossibili da stabilire perché la piattaforma ha riallineato i numeri dopo l'errore di ieri. Intanto domani si saprà se l'Isola dopo Pasqua sarà inserita in zona rossa (probabile) o arancione: lo deciderà l'ordinanza del ministro Speranza.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 70 nuovi casi, Catania -60, Messina -21, Siracusa 15, Trapani -73, Ragusa 58, Caltanissetta 12, Agrigento 35, Enna 15.

La situazione nel resto d'Italia

Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del Ministero della Salute di oggi giovedì 1° aprile 2021. La corsa del Sars-Cov-2 non si ferma. Dopo i segnali di rallentamento registrati la settimana scorsa, negli ultimi giorni la curva si è mantenuta sostanzialmente stabile: sono 23.649 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, in lieve discesa rispetto a ieri (23.904)

Un segnale positivo arriva però dagli ospedali: calano infatti sia i ricoverati con sintomi (-231) che le terapie intensive (-29). Resta tuttavia alto il numero di ingressi nei reparti di area critica, oggi 244. I tamponi analizzati sono 356.085 con l'indice positività al 6.64%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 501 morti, che portano il totale delle vittime a 109.847 da inizio pandemia. 2.933.757 sono i guariti in totale (+20.712), 563.479 gli attualmente positivi (+971). Questi i dati del bollettino odierno sui contagi da covid elaborato dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole dunque l’epidemia è tutt’altro che sotto controllo.

Coronavirus: il bollettino di oggi 1° aprile 2021