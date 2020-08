Coronavirus, registrati altri 10 casi nell'Isola: 4 guariti, invariato il numero dei decessi

Altri 10 casi di contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore. È questo l’ultimo dato fornito dal ministero della Salute con il bollettino quotidiano in cui la voce dei ricoverati in ospedale scende da 38 a 36, mentre sale a 3 (+1) quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli ultimi tamponi hanno fatto emergere un positivo a Palermo, due a Catania, tre a Ragusa, uno a Messina, uno a Enna, uno a Siracusa e uno a Caltanissetta.

Secondo i numeri aggiornati a oggi sono 242 i soggetti in isolamento domiciliare, 281 gli attuali positivi al Coronavirus. In tutto, dall’inizio della pandemia a oggi, in Sicilia sono 3.298 le persone che hanno contratto il virus. Quattro i guariti (2.734 in tutto), invariato il numero dei decessi (283). Nella casella “incremento tamponi” il dato raggiunge quota 2.743, mentre gli accertamenti con esame rinofaringeo effettuati diventano complessivamente 279.516.

Da Today.it

Negli ultimi giorni, a livello nazionale, sono tornate ad essere più le persone che ogni giorno si ammalano di Covid-19 piuttosto che coloro che guariscono dalla malattia: l'ultimo bollettino Coronavirus del ministero della Salute riferito alla giornata di ieri indicava ben 379 nuovi casi e 9 decessi. Negli ospedali sono 716 i pazienti Covid (-32), 41 in condizione critica e ricoverati nelle terapie intensive (-6), in isolamento con lieve sintomatologia 11.665 dei 12.422 attualmente positivi (+192).