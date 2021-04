Covid, in Sicilia altri 1.370 casi e 26 morti: migliora indice positivi per 100 mila abitanti

Sempre sopra quota 30 mila i tamponi processati sull'Isola, tasso di positività scende al 4,1%. Per il secondo giorno di fila scende, seppur di poco, il numero di persone in ospedale. Nell'Agrigentino 75 i nuovi contagiati

Arancione a macchie rosse: questo il futuro della Sicilia (almeno) fino al 23 aprile. Intanto oggi i nuovi contagi sono leggermente in calo rispetto a ieri, anche se restano sempre alti. Secondo il bollettino del ministero della Salute sull'Isola ci sono altri 1.370 casi su 33.300 tamponi processati, il tasso di positività è del 4,1% (ieri al 4,7). Sono 26 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Stabile - ed è una buona notizia - la situazione negli ospedali. I ricoverati in regime ordinari sono 1.210 (-8 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 189 pazienti (-5) con 9 nuovi ingressi. Si è tornati anche a guarire, sono 1.248 le persone che hanno avuto un tampone negativo e si sono messe il virus alle spalle. Le persone invece positive restano 24.875 (+101).

I contagi in provincia di Palermo (455), Catania (374), Messina (135), Siracusa (108), Trapani (111), Ragusa (5), Caltanissetta (65), Agrigento (75) ed Enna (42).

La situazione nel resto d'Italia

Sono 15.943 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 327.704 tamponi (antigenici e molecolari). Ieri erano stati rilevati 16.974 contagi su un numero di test analogo. I decessi sono stati 429. Si registra una riduzione importante dei ricoverati con sintomi (-844 per un totale di 24.743 persone ancora ricoverate negli ospedali) e delle terapie intensive (-51). Come ogni venerdì c'è attesa per l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che decreterà i nuovi colori delle Regioni. In base ai dati la Campania potrebbe essere promossa in zona arancione, mentre la Sicilia rischia di fare il percorso inverso passando alla fascia rossa dove si trovano già Puglia, Sardegna e Val d'Aosta.