Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 31 i nuovi casi positivi, 5 ricoverati e 28 i nuovi guariti

L’Agrigentino, secondo quanto reso noto dall’Asp, registra 31 nuovi casi di Coronavirus. L’aggiornamento epidemiologico del 23 gennaio, parla di 5 nuovi ricoverati e ben 28 persone guarite e nessuna vittima.

Secondo l’Asp i tamponi effettuati nell’Agrigentino sono 151, con un numero di casi positivi pari a 31. Le persone in quarantena sono 26. Nel dettaglio sono 44 i ricoverati totali: 31 in degenza ordinaria, 7 in strutture lowcare, 6 in terapia intensiva.? Attualmente al “San Giovanni di Dio” sono 23 le persone ricoverate, 7 al Giovanni Paolo II di Sciacca.

Il dato comune per comune

Agrigento 171, Alessandria della Rocca 3, Aragona 3, Bivona 0, Burgio 5, Calamonaci 6, Caltabellotta 0, Camastra 1, Cammarata 1, Campobello di Licata 16, Canicattì 38, Casteltermini 1, Castrofilippo 4, Cattolica Eraclea 4, Cianciana 0, Comitini 0, Favara 68, Grotte 8, Joppolo 1, Licata 91, Lucca Sicula 0, Menfi 37, Montallegro 21, Montevago 7, Naro 4, Palma di Montechiaro 21, Porto Empedocle 28, Racalmuto 3, Raffadali 26, Ravanusa 107, Realmonte 6, Ribera 52, Sambuca 6, San Biagio 2, San Giovanni Gemini 7, Sant’Angelo Muxaro 0, Santa Elisabetta 2, Santa Margherita di Belice 21, Santo Stefano Quisquina 0, Sciacca 31, Siculiana 1, Villafranca Sicula 0,