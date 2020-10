Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 673 positivi, 40 ricoverati e 22 deceduti

673. Sono tanti - il dato è aggiornato ad ieri - i positivi al Covid-19 che sono residenti nei Comuni di competenza dell'Asp di Agrigento. Proprio l'azienda sanitaria provinciale ha riattivato, dopo l'iniziale silenzio che ha contrassegnato questa seconda ondata epidemiologica, il bollettino sanitario che fotografa la realtà agrigentina. Le persone che hanno perso la vita sono state - complessivamente - 22, mentre 40 sono, al momento, i ricoverati: 33 in ospedale e 7 in strutture a bassa intensità di cure. In isolamento domiciliare ci sono invece 331 persone e i guariti sono stati invece 280.

Complessivamente, fino ad ieri, sono stati effettuati 27.141 tamponi (297 dei quali solo ieri). In totale, appunto, sono risultati positivi 673 esami di cui ben 64 soltanto nella giornata di ieri quando sono state ricoverate in ospedale 4 persone e 60 sono stati invece posti in quarantena. Ieri, l'Asp ha accertato 24 guarigioni ed ha dovuto prendere atto di un decesso.

Per quanto riguarda i ricoverati, 5 si trovano ad Agrigento, 1 a Canicattì, 13 a Sciacca, 10 a Caltanissetta, 3 a Biancavilla, 1 a Corleone e 7 sno in una Rsa di Borgetto.

Le realtà con maggiori positivi sono: Sambuca di Sicilia (94), Sciacca (46), Santa Margherita Belice (32), Porto Empedocle (29), Agrigento (29), Favara (27), Licata (27), Canicattì (20).

Ecco i dati per singolo Comune

Agrigento: 29 positivi in trattamento, 23 guariti, 2 deceduti, totale casi 54. Aragona: 9 positivi, 25 guariti, totale casi 34. Burgio: 2 guariti, totale casi 2. Caltabellotta: 1 guarito, totale casi 1. Camastra: 2 guariti, totale casi 2. Cammarata: 2 positivi, totale casi 2. Campobello di Licata: 7 positivi in trattamento, 6 guariti, totale casi 13. Canicattì: 20 positivi in trattamento, 18 guariti, 1 deceduto, totale casi 39. Casteltermini: 3 guariti, 1 deceduto, totale casi 4. Castrofilippo: 2 positivi in trattamento, 2 guariti, totale casi 4. Cattolica Eraclea: 1 positivo, 9 guariti, totale casi 10. Cianciana: 4 positivi, 1 guarito, totale casi 5. Favara: 27 positivi in trattamento, 9 guariti, 1 deceduto, totale casi 37. Grotte: 8 guariti, totale casi 8. Joppolo Giancaxio: 1 positivo, totale casi 1. Licata: 27 positivi in trattamento, 20 guariti, 1 deceduto, totale casi 48. Menfi: 1 positivo, 15 guariti, 1 deceduto, totale casi 17. Montallegro: 2 positivi, 1 guarito, totale casi 3. Naro: 1 positivo, 2 guariti, totale casi 3. Palma di Montechiaro: 6 positivi in trattamento, 12 guariti, 1 deceduto, totale casi 19. Porto Empedocle: 29 positivi, 13 guariti, totale casi 42. Racalmuto: 2 positivi, 1 guarito, totale casi 3. Ravanusa: 6 positivi, 14 guariti, totale casi 20. Realmonte: 1 positivo, 2 guariti, totale casi 3. Ribera: 11 positivi, 12 guariti, 1 deceduto, totale casi 24. Sambuca di Sicilia (è zona rossa): 94 positivi in trattamento, 1 guarito, 4 deceduti, totale casi 99. San Biagio Platani: 1 guarito, totale casi 1. San Giovanni Gemini: 1 positivo, 1 guarito, totale casi 2. Sant'Angelo Muxaro: 2 positivi, totale casi 2. Santa Elisabetta: 1 positivo, totale casi 1. Santa Margherita Belice: 32 positivi in trattamento, 4 guariti, 1 deceduto, totale casi 37. Sciacca: 46 positivi, 65 guariti, 8 deceduti, 119 casi in totale. Siculiana: 2 guariti, totale casi 2.