Coronavirus, il bollettino dell'Asp: registrati più di cento nuovi casi e un deceduto

Continuano a crescere in modo significativo i contagi da Covid-19 in provincia di Agrigento. Secondo il bollettino dell'Asp che fa riferimento alla giornata di ieri, ma è stato diffuso solo stamattina, si contano oggi 101 nuovi casi positivi, con 10 nuovi ricoveri, 27 nuovi guariti ma purtroppo anche un decesso, registratosi a Camastra. Calano per fortuna i ricoveri in terapia intensiva.

I dati comune per comune dei soggetti in trattamento vedono Agrigento a 186 casi (5 sono migranti presso un centro di accoglienza); Alessandria della Rocca a 14; Aragona a 18; Bivona a 13; Burgio a 14; Calamonaci a 13; Caltabellotta a 16; Camastra a un solo caso; Cammarata a 8; Campobello di Licata a 21; Canicattì a 122; Casteltermini a 41 casi (di cui però 28 sono migranti dentro un centro di accoglienza); Castrofilippo a un caso; Cattolica Eraclea a 3; Cianciana a 31; Comitini a 19 (di cui 6 sono migranti presso un centro di accoglienza); Favara a 91; Grotte e Joppolo Giancaxio a 4; Licata a 21; Lucca Sicula a 2; Menfi a 10; Montallegro a 2; Menfi a 10; Montallegro a 2; Montevago a 12 casi; Naro a 1; Palma di Montechiaro a 116; Porto Empedocle a 67; Racalmuto a 29; Raffadali a 64; Ravanusa a 10; Realmonte a 11; Ribera a 172; Sambuca di Sicilia a 1 caso; San Biagio Platani a 18; San Giovanni Gemini a 8; Sant'Angelo Muxaro a 7; Santa Margherita di Belica, 45 casi; Santo Stefano di Quisquina è ad 11 casi; Sciacca a 116; Siculiana a 64 (7 sono migranti in isolamento presso Villa Sikania) e Villafranca Sicula a 11.

Santa Elisabetta è al momento Covid free. Sessantuno sono i migranti in isolamento presso le navi di accoglienza che non vengono conteggiati in nessun comune specifico.