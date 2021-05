Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ancora una vittima, 4 ricoveri e 32 positivi

Ancora un decesso. Dopo i tre registrati dall'Asp sul bollettino di venerdì, in quello di sabato - che è stato appena diramato - c'è un'altra vittima: si tratta di un ravanusano (e a Ravanusa, da quando è scoppiata la pandemia, i lutti sono arrivati ad essere 6). Un decesso che porta ad un totale di 236 vittime agrigentine. Ma ci sono stati anche altri 4 ricoveri, seppur il trend degli ospedalizzati rimanga grosso modo - per effetto delle guarigioni e dunque delle dimissioni - sempre lo stesso: 43 agrigentini ricoverati. I guariti, nel giro di 24 ore, sono stati praticamente tanto quanto i positivi: 32 i nuovi contagiati e 33 le persone che sono riuscite a lasciarsi alle spalle l'incubo del Coronavirus. Su 11.215 contagiati da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, 10.304 sono coloro che sono, appunto, guariti.

I ricoveri

Dei 43 ospedalizzati, 41 risultano essere - stando al report dei dati di sorveglianza sanitaria dell'Asp - in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi 26 sono al "San Giovanni di Dio", 13 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e due agrigentini sono ricoverati in ospedali fuori provincia. Restano fermi a due i pazienti - tutti all'ospedale di Ribera - ricoverati in Terapia intensiva.

I contagi

Stando al bollettino dell'Asp, Agrigento - ieri - aveva 26 positivi (-4) positivi; 2 i contagi ad Alessandria della Rocca; Covid-free: Aragona: Bivona, Burgio e Calamonaci. Caltabellotta: 14; Camastra: 8; Cammarata: 1; Campobello di Licata: 14; Canicattì: 60 (+3); Casteltermini: 3; Castrofilippo: 17 (+1); Cattolica Eraclea: 2; Cianciana: 0; Comitini: 2; Favara: 10 (-3); Grotte: 3 (-6); Joppolo Giancaxio: 0; Licata: da 169 è salita a 175; Lucca Sicula: 0; Menfi: da 34 è passata a 43; Montallegro: 2; Montevago: 0; Naro: 8; Palma di Montechiaro: 81 (-1); Porto Empedocle: 5; Racalmuto: 5; Raffadali: 17 (-1); Ravanusa: 71 (-2); Realmonte: 3; Ribera: 11; Sambuca di Sicilia: 17 (-2); San Biagio Platani: 28 (+2); San Giovanni Gemini: 0; Sant'Angelo Muxaro: 1; Santa Elisabetta: 0; Santa Margherita di Belìce: 2; Santo Stefano Quisquina: 0; Sciacca: 37 (-1); Siculiana: 1 e Villafranca Sicula: 0. Sulle navi quarantena che sono in rada dell'Agrigentino restano, invece, 6 migranti contagiati dal virus.