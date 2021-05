Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono 35 i nuovi soggetti positivi, uno è ricoverato

Sono ben 78 i nuovi guariti in tutta la provincia, oltre 40 invece i pazienti ancora ricoverati

Sono 35 i nuovi positivi al Covid registrati nella Provincia di Agrigento nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 400 tamponi realizzati. A comunicarlo è l'Azienda sanitaria provinciale nel consueto bollettino.

Di questi nuovi casi 1 solo risulta attualmente ricoverato in degenza ordinaria. Sono invece ben 78 i guariti e, per il secondo giorno consecutivo, non si registrano fortunatamente nuovi decessi.

La pressione sugli ospedali

Dei 47 ospedalizzati, 46 risultano essere in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 29 sono al "San Giovanni di Dio", 14 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In Terapia intensiva resta soltanto un agrigentino ricoverato.

I contagiati in ogni Comune

Secondo il report dell'Asp, ieri Agrigento era a 34 positivi; 2 i contagi ad Alessandria della Rocca; Aragona: 3; Bivona è Covid-free così come Burgio e Calamonaci. Caltabellotta: 15; Camastra: 8; Cammarata: 1; Campobello di Licata: 10; Canicattì: 59; Casteltermini: 5; Castrofilippo: 21; Cattolica Eraclea: 3; Cianciana: 0; Comitini: 4; Favara: 17; Grotte: 12; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 183; Lucca Sicula: 0; Menfi: 36; Montallegro: 3; Montevago: 0; Naro: 6; Palma di Montechiaro: 86; Porto Empedocle: 7; Racalmuto: 5; Raffadali: 17; Ravanusa: 95; Realmonte: 8; Ribera: 8; Sambuca di Sicilia: 26; San Biagio Platani: 24; San Giovanni Gemini: 0; Sant'Angelo Muxaro: 1; Santa Elisabetta: 0; Santa Margherita di Belìce: 1; Santo Stefano Quisquina: 1; Sciacca: 58; Siculiana: 2 e Villafranca Sicula: 0.

Migranti positivi

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 11 extracomunitari contagiati. Tra i positivi di Casteltermini due sono migranti ospiti della struttura d'accoglienza, così come fra i contagiati di Siculiana c'è un migrante che è alloggiato a Villa Sikania