Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 42 positivi, 5 guariti e un morto

Quarantadue nuovi positivi, due ricoveri, cinque guariti e una nuova vittima a Palma di Montechiaro, dove il numero di morti a causa del Covid (o comunque con un tampone positivo) sale a 15. Sono i principali dati del consueto report dell'Azienda sanitaria provinciale riferiti alla giornata di ieri 17 luglio.

Otto al momento i ricoverati in degenza ordinaria (1 in più del giorno precedente), restano in tre in terapia intensiva. Una persona, infine, è ricoverata allo Sciacca Covid hotel, struttura lowcare.

I dati Comune per Comune

Ad Agrigento ci sono 40 positivi (+5). Di questi, 11 sono da attribuire a migranti isolati in una struttura di accoglienza. Aragona: 2 (dato invariato); Cammarata: 12 (+4); Caltabellotta: 7 (+3); Camastra 1 (+1), Campobello di Licata: 11 (-1); Canicattì: 5 (dato invariato); Casteltermini 1 (+1), Favara: 48 (+6); Licata: 19 (-1); Naro: 17 (dato invariato); Palma di Montechiaro: 86 (+4); Porto Empedocle: 32 (+3); Racalmuto: 1 (dato invariato); Raffadali: 3 (+1); Ravanusa: 22 (dato invariato); Realmonte: 2 (+1); San Giovanni Gemini: 14 (+4); Santo Stefano Quisquina 5 (+4); Sciacca: 9 (+3); Siculiana: 28 (dato invariato, 27 sono migranti ospitati a "Villa Sikania").

I comuni "Covid free" sono Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belìce e Villafranca Sicula.