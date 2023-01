Coronavirus, il bollettino dell'Asp: lieve crescita dei contagi, ma ci sono 4 ricoveri

Lieve aumento dei contagi in provincia di Agrigento per quanto riguarda il Covid-19. Secondo il bollettino dell'Asp, infatti, sono 249 i positivi riscontrati rispetto ai tamponi effettuati ieri, con ben 4 nuovi ricoveri e 106 guarigioni.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono 42 (+4). I nuovi ricoveri si trovano tutti e quattro al "San Giovanni di Dio". Stabili quelli presenti al "Parlapiano" di Ribera (11) e "Giovanni Paolo II" a Sciacca" (10). Tre, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva tutti nell'ospedale crispino. Infine ci sono 7 ricoverati non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune

Al 9 gennaio ecco la situazione dei contagi: Agrigento ha 225 (+25) positivi; Alessandria della Rocca: 10 (-1); Aragona: 25 (stabile); Bivona: 15 (-3); Burgio: 2 (stabile); Calamonaci: 2 (stabile); Caltabellotta: 8 (+2); Camastra: 5 (stabile); Cammarata: 24 (+1); Campobello di Licata: 24 (+9); Canicattì: 78 (+13); Casteltermini: 17 (+3); Castrofilippo: 8 (+1); Cattolica Eraclea: 7 (-1); Cianciana: 21 (+4); Comitini: 1 (era a 0 casi); Favara: 206 (+26); Grotte: 5 (stabile); Joppolo Giancaxio: 2 (stabile); Licata: 76 (+5); Lucca Sicula: 5 (stabile); Menfi: 28 (+10); Montallegro: 4 (stabile); Montevago: 4 (stabile); Naro: 18 (+7); Palma di Montechiaro: 31 (+7); Porto Empedocle: 37 (+1); Racalmuto: 11 (+3); Raffadali: 56 (+6); Ravanusa: 16 (+2); Realmonte: 22 (+3); Ribera: 29 (+6); Sambuca di Sicilia: 21 (stabile); San Biagio Platani: 10 (-2); San Giovanni Gemini: 17 (-2); Sant'Angelo Muxaro: 8 (stabile); Santa Elisabetta: 2 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 21 (+3); Santo Stefano di Quisquina: 15 (+1); Sciacca: 125 (+14); Siculiana: 29 (stabile); Villafranca Sicula: 10 (+1).