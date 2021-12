Covid, Omicron frantuma ogni record di contagi: più di 5 mila in Sicilia, 388 nell'Agrigentino

Un quadro disarmante. E' quello che ci lascia l'ultimo bollettino sull'emergenza Covid di questo 2021: iniziato male e finito malissimo, almeno sul fronte contagi. Frantumato ogni record: sono infatti 144.243 i nuovi casi in Italia, 5.463 in Sicilia (poco sposta che 16 sono riferiti ai giorni precedenti) e 1.442 a Palermo e provincia. E non sembra nemmeno essere arrivato il picco. Sono addirittura 62.437 i tamponi processati in tutta l'Isola, per un tasso di positività superiore all'8,5%.

Peggiora ancora, anche se non di molto rispetto a ieri, la situazione negli ospedali. Dove ci sono 749 persone ricoverate nei reparti ordinari (+7) e 98 in terapia intensiva (+6), mentre sono 12 i nuovi ingressi in area critica. L'anno scorso però, quando il 31 dicembre si sono registrati circa 1.200 contagi su appena 7 mila tamponi, i ricoverati erano quasi il doppio.

I morti comunicati sono 4, relativi ai giorni 29 (2) e 30 dicembre (2). Gli attuali positivi sfondano il numero dei 40 mila, 42.582 per la precisione, ben +4.636 rispetto a ieri. 839 i guariti. Oltre che nella provincia di Palermo gli altri casi sono stati registrati in quella di Catania (1100), Messina (771), Siracusa (452), Trapani (383), Ragusa (208), Caltanissetta (297), Agrigento (388), Enna (438).

Drive in all'Asp di Palermo: 83 positivi su 453 test

Sono stati complessivamente 453 i tamponi rapidi effettuati oggi dall’Asp di Palermo nei primi due Drive In organizzati alla Casa del Sole di via Sarullo ed in via Monsignor Mercurio a Partinico. Alto il numero dei positivi: 83 persone, tutte sottoposte successivamente al tampone molecolare. Il servizio, gratuito per i possessori di Green Pass post vaccinazione, è andato oltre le 7 ore preventivate facendo registrare 203 tamponi e 26 positivi alla Casa del Sole e 250 tamponi e 57 positivi a Partinico. Alla Casa del Sole, altre 44 persone che si trovavano in auto con i 26 soggetti risultati positivi al tampone rapido, sono state sottoposte al molecolare. L’attività dei due Drive In proseguirà con regolarità, sette giorni su sette, dalle ore 9 alle 16, a partire da domenica 2 gennaio. Dalla prossima settimana l’Asp di Palermo metterà a disposizione degli utenti altri drive in in provincia.

I numeri del Covid in Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 31 dicembre 2021. Sono 144.243 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia oggi su un totale di 1.224.025 tamponi con un tasso di positività all'11,78%. È quanto emerge dal report di oggi del Ministero della Salute. Sono 11.150 i ricoverati con sintomi, + 284 da ieri, 1.260 in terapia intensiva, + 34 da ieri, mentre sono 155 i morti. Con i 22.579 dimessi da ieri sale a 5.087.297 il bilancio totale dei guariti da inizio pandemia.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 31 dicembre 2021