Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 156 nuovi contagiati, 8 ricoveri e tre vittime

Aragona, Canicattì e Favara. Sono tre le nuove vittime del Covid-19 - che si registrano proprio in questi Comuni - secondo quanto riporta il bollettino odierno dell'Asp di Agrigento. Ben 156 i nuovi positivi che portano il totale a 2.646 contagiati, otto i ricoverati che fanno salire a 79 le persone ospedalizzate. Gli agrigentini che si trovano in degenza ordinaria/subintensiva sono 58, tanti quanti erano sabato scorso. Calano - e questa è una buona notizia - le persone ricoverate in Terapia intensiva che, oggi, sono 5 complessivamente. I ricoverati nelle strutture lowcare sono invece 16. Ben 56 i guariti.

L'andamento Comune per Comune

Agrigento ha 100 persone positive (+1 rispetto a sabato); Alessandria è ferma a 5 contagiati; Aragona è a quota 51 (-3). Fermi i contagi a Bivona (3), Burgio (1), Calamonaci (0), Camastra (20). Secondo quanto riporta il report dei dati epidemiologici dell'Asp, Caltabellotta ha 9 positivi (+1), Cammarata è a 13 (+2 rispetto a sabato), Campobello di Licata è a quota 110 (+5), Canicattì è invece passata da 179 positivi di sabato a 215 di oggi. Casteltermini è - sul bollettino odierno - a 25 (era a 16), ferme Castrofilippo (10), Cattolica Eraclea (5) e Comitini (1), mentre Cianciana è scesa a 8 (-2). Favara oggi risulta avere 67 contagiati (erano 76 sabato), Grotte è a 35 (+1), Joppolo resta a 0, così come Lucca Sicula e Montallegro e Licata da 50 è passata a 55. Menfi resta ferma a 11, Montevago è a 14 (-1) e Naro da 56 è scesa a 51. Palma di Montechiaro - sul report di oggi - viene data a 110 contagiati (risultavano essere 89 sabato scorso), Porto Empedocle è a 32 (+1), Racalmuto è a 29 (+7), Raffadali è a 39 (era a 34 sabato), Ravanusa è a 52 (era a 43), Realmonte è a 15 (era ad 8 sabato), Ribera è a 42 (-2), Sambuca di Sicilia è a 39 (+1), San Biagio Platani è ferma a 40, San Giovanni Gemini è invece passata da 13 a 22, Sant'Angelo Muxaro è ferma a 6, Santa Elisabetta è a 16 (+1), Santa Margherita di Belice è a 30 (-4), Santo Stefano Quisquina è ferma a 3, Sciacca è a quota 79 (-2), Siculiana è passata da 3 a 7 e Villafranca Sicula è rimasta ferma a 3.