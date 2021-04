Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 102 nuovi casi, 3 ricoverati, 176 guariti e 2 vittime

Ci sono 102 nuovi casi, 3 ricoverati, 176 guariti e 2 vittime. I principali numeri della pandemia da Covid 19 forniti dall'Asp nella tarda mattinata di oggi si riferiscono alla data di ieri 2 aprile. Due le precisazioni: il dato dei contagiati (su un totale di 703 tamponi totali) è riferito al giorno precedente.

Anche la casella delle vittime riporta un numero superiore perchè una notifica è relativa a un decesso avvvenuto il 31 marzo.

La pressione sugli ospedali

Aumentano di due unità i ricoveri in terapia intensiva: attualmente sono 9 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento (+1) e 5 al "Giovanni Paolo II" (+1). In degenza ordinaria/subintensiva ci sono in tutto 56 pazienti (+1): 44 all'ospedale del capoluogo e 13 in quello di Sciacca. In sei sono ricoverati nelle strutture lowcare: tutti allo Sciacca Covid hotel

L'andamento nei singoli Comuni

Agrigento, ieri, stando al report del bollettino Asp, aveva 199 "attualmente positivi"; Alessandria della Rocca ne aveva 15; Aragona: 12; Bivona: 16; Burgio: 19; Calamonaci: 12; Caltabellotta: 15; Camastra: 1; Cammarata: 7; Campobello di Licata: 27; Canicattì: 173; Casteltermini: 19; Castrofilippo: 0; Cattolica Eraclea: 5; Cianciana: 31; Comitini: 17; Favara: 103; Grotte: 5; Joppolo Giancaxio: 1; Licata: 34. Ed ancora, Lucca Sicula: 1; Menfi: 10; Montallegro: 22; Montevago: 14; Naro: 2; Palma di Montechiaro: 158; Porto Empedocle: 69; Racalmuto: 35; Raffadali: 65; Ravanusa: 17; Realmonte: 10; Ribera: 162; Sambuca di Sicilia: 4. San Biagio Platani è a quota 20; San Giovanni Gemini a 6; Sant'Angelo Muxaro a 4; Santa Elisabetta: 1; Santa Margherita di Belìce: 54; Santo Stefano Quisquina: 11; Sciacca: 104; Siculiana: 43; Villafranca Sicula: 8. Sono 67 i migranti positivi sulle navi quarantena che sono in rada dell'Agrigentino.

Sempre in tema di migranti, fra i positivi della provincia ci sono anche alcuni ospiti dei vari centri di accoglienza. In particolare: 5 a Casteltermini, 6 a Comitini, 8 a Palma e 9 a Siculiana.