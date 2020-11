Coronavirus, il bollettino dell'Asp: boom di contagiati (+110) e 9 vittime in 48 ore

E' ancora boom di contagiati. +110 ne segna oggi - su un totale di 129 tamponi effettuati - il report dei dati epidemiologici dell'Asp. Ieri erano stati 164. Agrigento e provincia sono arrivati dunque a complessivi 2.490 infettati. Ma il report riporta anche due nuovi decessi: uno ad Agrigento (che arriva a 9 vittime totali) e uno ad Aragona (2). E il bilancio sale tragicamente - per l'Asp - a 70 deceduti. Ma si tratta di un bilancio parziale perché mancano i due deceduti di Campobello di Licata resi noti ieri dal sindaco Gianni Picone e quello del pensionato ottantenne di Canicattì annunciato, poche ore fa, dal sindaco Ettore Di Ventura. Di fatto, quindi la provincia è arrivata a 73 vittime. E nelle ultime 48 ore i decessi sono stati 9 (Licata, Sciacca, Agrigento, Aragona, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, Canicattì, 2 a Campobello di Licata).

Sette i nuovi ricoverati (ieri erano stati 3). Ben 57, per fortuna, i guariti (ieri erano stati 36) e si è arrivati ad un totale di 1.144 persone che sono riuscite a lasciarsi alle spalle l'incubo del Covid-19.

I ricoveri

In Terapia intensiva restano 7 ricoverati: 5 all'ospedale di Agrigento e 2 in quello di Sciacca. In ospedale, in degenza ordinaria/sub intensiva, ci sono invece 58 agrigentini (ieri erano 56). Ben 45 sono al "San Giovanni di Dio", 10 al "Giovanni Paolo II", 1 al "Sant'Elia" di Caltanissetta, 1 a Biancavilla e 1 al "Civico" di Palermo. Nelle strutture lowcare ci sono 15 agrigentini, tanti quanti erano ieri.

L'andamento Comune per Comune

Agrigento - sul report odierno dell'Asp - ha 99 positivi (ieri erano 103), sono 103 i guariti (ieri erano 93), 9 i deceduti (+1) e 211 i casi totali. Alessandria della Rocca è sempre a 5 positivi, Cammarata ad 11 ed Aragona è a 54 (+1), sono 46 i guariti (+2), due le vittime e 102 il totale. Bivona è ferma a 3, Burgio ad 1, Calamonaci a 0, Caltabellotta scende ad 8 (-1), e pure Camastra scende, ma a 20 (-3). Caricati - sul report dell'Asp - tutti i casi già annunciati dal sindaco di Campobello di Licata: 105 positivi (ieri erano 66), 17 i positivi (+2). Sul bollettino resta una sola vittima per Campobello, ma in realtà sono 3. Torna a salire Canicattì che ha 179 casi (ieri erano 164), 102 i guariti (+2), 4 le vittime (ma sono 5 stando a quanto annunciato dal sindaco) e 285 il totale. Casteltermini è a 16 (+1), Castrofilippo è ferma a 10, Cattolica Eraclea - stando sempre fedeli al report dell'Asp - è ferma a 5 e Cianciana a 10. Comitini è sceso ad 1 solo contagiato (-1), Favara è a 76 (-1), Grotte è a 34 (-5), Joppolo Giancaxio è ferma a 0 e Licata - sul report - viene data a 50 contagiati (-5). Menfi è a 11, tanti quanti ieri. Montallegro è tornata Covid-free e Montevago è a 15 (+2). Naro - sul bollettino odierno - ha 56 positivi (-2), Palma di Montechiaro è a 89 (ieri erano 97). Torna a salire Porto Empedocle che è passata da 26 a 31, così come Racalmuto che è passata da 19 a 22. Raffadali, per l'Asp, è a 34 (+1), Ravanusa è a 43 (+4), Realmonte è salita a 8 (+5), Ribera è a 44 (+2), Sambuca di Sicilia a 38 (-1). San Biagio Platani - sul report - ha 40 casi (-3), San Giovanni Gemini è ferma a 13, Sant'Angelo Muxaro registra invece un +1 e passa a 6 contagiati e aumentano i positivi anche a Santa Elisabetta che passa da 11 a 15. Santa Margherita di Belìce è a 34 (-1), Santo Stefano Quisquina è a 3 (+1), Sciacca sale di nuovo ad 81 (ieri era a 78), mentre Siculiana e Villafranca Sicula restano ferme a 3 casi ciascuna.