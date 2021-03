Coronavirus, il bollettino dell'Asp: i ricoverati salgono a 65, 13 sono in Terapia intensiva

Novantotto (dato riferito ai tamponi processati il giorno precedente, ossia sabato) nuovi contagi da Covid-19, ma anche 3 nuovi ricoveri e 16 feriti. L'Asp di Agrigento, ieri sera, ha diramato il bollettino che ha portato a complessivi 7.567, da quando è scoppiata la pandemia, i positivi. Ben 307, invece, i tamponi effettuati sempre nella giornata di ieri e tre, appunto, i ricoverati che arrivano a quota 65. Di questi 47 si trovano in degenza ordinaria/subintensiva: 36 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 11 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Sono saliti, invece, purtroppo, a 13 gli agrigentini che si trovano in Terapia intensiva: 9 al "San Giovanni di Dio" e 4 al "Giovanni Paolo II". Cinque, poi, le persone ospiti di strutture lowcare, tutte si trovano allo Sciacca hotel Covid.

L'andamento

Agrigento - stando al bollettino Asp di ieri - è arrivata a quota 176 positivi. Erano 166 il giorno precedente. Fra i positivi del capoluogo ci sono 5 migranti che sono isolati in un centro d'accoglienza. Alessandria della Rocca è invece a 15 (-1); Aragona è ferma a 19; Bivona è a 13 (+3); fermi i contagi a Burgio (13); Calamonaci (14); Caltabellotta (17); Camastra (2); Cammarata (7); Campobello di Licata (20); Canicattì (117); Casteltermini (41, di cui 28 migranti ospiti del centro d'accoglienza); Castrofilippo (1): + 1 a Cattolica Eraclea che è a quota 3 positivi; Cianciana è passata da 27 a 35 contagiati; +1 a Comitini che è a 19 (6 sono migranti ospiti del centro d'accoglienza); fermi i contagi a Favara (86); Grotte (4); Joppolo Giancaxio (4); Licata (21); Lucca Sicula (2). Menfi registra un +5 ed è a quota 6; Montallegro resta con 1 positivo e a Montevago sono arrivati 3 nuovi esiti positivi e si è 9 contagiati. Naro è ferma a 1; -1 a Palma di Montechiaro che è a 117 positivi; +1 a Porto Empedocle che è a 61; Racalmuto resta - almeno sul bollettino dell'Asp - ferma a 29 e un nuovo contagio viene invece registrato a Raffadali che è a 94. Fermi i contagi a Ravanusa (10) e a Realmonte (11). Ribera da 133 balza a 157; Sambuca di Sicilia resta Covid-free, così come Santa Elisabetta; +1 a San Biagio Platani (18) e +1 a San Giovanni Gemini (8); fermi a 7 i positivi di Sant'Angelo Muxaro. Santa Margherita di Belìce da 19 è passata a 30; fermi a 11 i positivi di Santo Stefano Quisquina, mentre Sciacca da 91 è passata a 108; fermi i contagi di Siculiana (57, di cui 7 migranti ospiti di Villa Sikania); Villafranca Sicula (14) e sulle navi quarantena che sono in rada della costa Agrigentina (61 migranti positivi).