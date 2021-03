Il bollettino di oggi

Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 67 nuovi casi, 6 ricoveri, 18 guariti e nessuna vittima

Sono 362 i tamponi totali eseguiti, nel capoluogo 166 i pazienti che risultano in trattamento in base al consueto report quotidiano. Aumentano di due unità i posti occupati in terapia intensiva