Coronavirus, il bollettino dell'Asp: tutti i dati contagio Comune per Comune

Sono 106 - su 752 tamponi processati - i nuovi positivi al Covid di Agrigento e provincia. Il totale dei contagiati è salito dunque, da quando è scoppiata la pandemia, a 7.129. Non ci sono stati (ma il dato viene dato come "in consolidamento") ricoveri nelle ultime 24 ore, né - per fortuna - vittime. Ben 59 invece i guariti e il totale di chi si è lasciato l'incubo alle spalle è arrivato a 5.851.

Gli ospedalizzati risultano essere - stando al bollettino dell'Asp, relativo ai dati di ieri - 62, di cui 50 in degenza ordinaria/subintensiva (38 all'ospedale di Agrigento e 12 in quello di Sciacca) e 9 in Terapia intensiva (6 al San Giovanni di Dio e 3 al Giovanni Paolo II). Tre, infine, gli agrigentini ospiti di strutture lowcare.

I dati

Agrigento - secondo il bollettino dell'Asp - risulta avere 133 positivi. Cinque sono ricoverati (4 in degenza ordinaria e 1 in Terapia intensiva) e due - si tratta di migranti - si trovano in un hotel Covid. Cinque i guariti registrati nella giornata di ieri. Alessandria della Rocca ha 18 contagiati; Aragona: 19; Bivona: 12; Burgio: 11; Calamonaci: 12; Caltabellotta: 14; Camastra: 4; Cammarata: 3; Campobello di Licata: 14; Canicattì: 77; Casteltermini: 39; Castrofilippo: 1; Cianciana: 26; Comitini: 14; Favara: 76; Grotte: 3; Menfi: 0; Montallegro: 1; Montevago: 2; Naro: 1; Palma di Montechiaro: 97; Porto Empedocle: 40; Racalmuto: 13; Raffadali: 96; Ravanusa: 7; Realmonte: 8; Ribera: 110; Sambuca di Sicilia: 0; San Biagio Platani: 6; San Giovanni Gemini: 7; Sant'Angelo Muxaro: 6; Santa Elisabetta: 0; Santa Margherita di Belìce: 7; Santo Stefano Quisquina: 11; Sciacca: 85; Siculiana: 48; Villafranca Sicula: 10. Sulle navi quarantena antistanti alla costa Agrigentina ci sono invece 61 migranti contagiati.