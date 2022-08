Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ancora un decesso attribuito al virus, è il sesto in sei giorni

Ancora una vittima attribuita al Covid-19 in provincia di Agrigento. Il bollettino dell'Asp, infatti, ancora una volta per il sesto giorno di fila indica la presenza di decessi tra i soggetti già positivi. In questo caso si trattava di un cittadino licatese. Risale lievemente il numero dei nuovi contagi (381) con 2 ricoveri e però oltre 1300 guariti.

Il focus sugli ospedali

In ospedale si registrano 23 (-2) persone. Di queste, 22 (-1) sono in degenza ordinaria/subintensiva: 8 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 13 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, all'ospedale di Ribera, si trova al momento un solo paziente (-1). Ricoverati anche 4 (-1) pazienti non agrigentini (dato stazionario) non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 543 positivi con 1 migrante ospite di un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 33; Aragona: 55; Bivona: 37; Burgio: 17; Calamonaci: 4; Caltabellotta: 34; Camastra: 15; Cammarata: 25; Campobello di Licata: 47; Canicattì: 239; Casteltermini: 42; Castrofilippo: 16; Cattolica Eraclea: 47; Cianciana: 24; Comitini: 6; Favara: 243; Grotte: 27; Joppolo Giancaxio: 17; Licata: 425; Lucca Sicula: 14; Menfi: 105; Montallegro: 4; Montevago: 23; Naro: 33; Palma di Montechiaro: 135; Porto Empedocle: 148; Racalmuto: 38; Raffadali: 149; Ravanusa: 113; Realmonte: 48; Ribera: 130; Sambuca di Sicilia: 50; San Biagio Platani: 60; San Giovanni Gemini: 23; Sant'Angelo Muxaro: 16; Santa Elisabetta: 30; Santa Margherita di Belìce: 42; Santo Stefano Quisquina: 47; Sciacca: 292; Siculiana: 39; Villafranca Sicula: 4,