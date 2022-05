Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ancora una nuova vittima, 4 ricoveri e ben 491 positivi

Un morto - si tratta di un agrigentino - , quattro ricoveri, ben 491 nuovi positivi e 380 guariti. Sono questi i numeri principali del quotidiano bollettino diramato dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Con il nuovo decesso registratosi nelle ultime 24 ore, Agrigento arriva a quota 52 lutti, mentre la provincia ne ha, fino ad ora, registrati ben 539.

Il focus sugli ospedali

Sono 40 (+3) gli agrigentini ricoverati di cui 38 (+3) in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 20 (+2) si trovano al "San Giovanni di Dio", 17 (+1) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Sono 2 (stabile), invece, gli agrigentini ricoverati al nosocomio di Ribera in terapia intensiva.

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.186 positivi (-7); Alessandria della Rocca: 52 (+3); Aragona: 257 (stabile); Bivona: 118 (+8); Burgio: 98 (+16); Calamonaci: 10 (-1); Caltabellotta: 50 (stabile); Camastra: 43 (+1); Cammarata: 103 (+1); Campobello di Licata: 214 (-11); Canicattì: 753 (+19); Casteltermini: 184 (+1); Castrofilippo: 60 (-2); Cattolica Eraclea: 73 (+6); Cianciana: 60 (+4); Comitini: 10 (stabile); Favara: 962 (-42); Grotte: 74 (+1); Joppolo Giancaxio: 42 (+2); Licata: 844 (+7); Lucca Sicula: 35 (-2); Menfi: 253 (+14); Montallegro: 42 (-3); Montevago: 69 (+11); Naro: 113 (-1); Palma di Montechiaro: 236 (-7); Porto Empedocle: 358 (-2); Racalmuto: 136 (-4); Raffadali: 299 (+8); Ravanusa: 122 (stabile); Realmonte: 85 (-1); Ribera: 240 (+5); Sambuca di Sicilia: 116 (+25); San Biagio Platani: 129 (+5); San Giovanni Gemini: 131 (-7); Sant'Angelo Muxaro: 73 (-3); Santa Elisabetta: 46 (+2); Santa Margherita di Belice: 103 (+12); Santo Stefano di Quisquina: 85 (-3); Sciacca: 846 (+62); Siculiana: 88 (-4) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 24 (-4).

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono, invece, 10 migranti contagiati (dato stazionario).